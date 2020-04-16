Захарова оценила статью NYT о «дезинформации» со стороны России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью The New York Times, автор которой обвинил президента России Владимира Путина в «дезинформации» в отношении системы здравоохранения США на фоне пандемии коронавируса.

«Во-первых, мы увидели заявление господина (Майка) Помпео, госсекретаря США, который заявил о том, что нужно привлекать к ответу всех причастных к дезинформации по пандемии. Если он об этом заявил, то пусть они с New York Times и начнут. Это конкретная дезинформация, это глобальный обман по тематике фейк ньюс», — заявила Захарова в эфире телеканала «Звезда» в среду, 15 апреля.

Дипломат отметила, что американские политики за последние 20 лет так и не научились брать ответственность за свои просчеты и ошибки, перекладывая ответственность на воздействия со стороны «внешних сил».

Ранее Помпео заявил в интервью американской радиостанции Good Morning Orlando о том, что в США начнут привлекать к ответственности тех, кто распространял ложную информацию о коронавирусе.

«Начните с The New York Times. Материал «Долгая война Путина против американской науки» — это шедевральная деза», — написала Захарова на своей странице в Facebook, отвечая на заявление главы госдепа.

В Кремле отказались комментировать публикацию NYT о распространении недостоверной информации со стороны России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сожаление, что подобные солидные издания публикуют «все больше ерунды».

22 февраля США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе — в частности, о том, что вирус является разработкой ЦРУ. Американские чиновники утверждают, что соответствующая информация якобы распространяется с аккаунтов, связанных с РФ. Позднее свои опасения о «дезинформационной кампании» со стороны России, США и Китая озвучил госсекретарь США. Москва заявила о бездоказательности позиции по распространению ложной информации о борьбе с COVID-19 со стороны российских СМИ.