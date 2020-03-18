Прямой эфир
Сюжет:

В Кремле заявили о продолжении русофобской одержимости на Западе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обвинение США и Евросоюза в адрес Москвы в распространении фейков о борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2. Он выразил надежду, что русофобская одержимость Запада пойдет на спад, однако заметил, что пока этого ждать не приходится.

Ложь не к спасению: в Сети резко вырос спрос на тесты для выявления COVID-19
Количество объявлений о продаже тоже подскочило

Об этом он сообщил журналистам в среду, 18 марта.

«К сожалению, с точки зрения здравого смысла я не могу комментировать. Если бы в этом документе содержался хоть один какой-то пример, я бы, наверное, мог», — рассказал Песков.

По его словам, речь опять идет о голословных обвинениях.

Ранее 18 марта Financial Times со ссылкой на закрытый доклад Евросоюза от 16 марта сообщили, что ЕС обвинил Россию в распространении фейковой информации о борьбе стран Запада с коронавирусом. В тексте документа указано, что российские СМИ по приказу Кремля развернули кампанию по дезинформации, чтобы посеять панику и страх в европейском сообществе.

22 февраля США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе, в частности, о том, что вирус является разработкой ЦРУ. Американские чиновники утверждают, что соответствующая информация распространяется с аккаунтов, связанных с РФ.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Глава организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По состоянию на 18 марта, число заразившихся новым типом коронавируса в России достигло 147 человек. Из них 144 – граждане РФ, два — граждане КНР и еще один — гражданин Италии. Выписаны из больницы в связи с выздоровлением два гражданина Китая, два гражданина России и один гражданин Италии. Также выписаны россияне, эвакуированные с лайнера Diamond Princess. В общей сложности под медицинским наблюдением остаются 17,9 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые сообщили о способности COVID-19 сохраняться на поверхностях трое суток
Песков заявил о нескольких тестирующих на коронавирус лабораториях в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020