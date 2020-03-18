В Кремле заявили о продолжении русофобской одержимости на Западе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обвинение США и Евросоюза в адрес Москвы в распространении фейков о борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2. Он выразил надежду, что русофобская одержимость Запада пойдет на спад, однако заметил, что пока этого ждать не приходится.

Об этом он сообщил журналистам в среду, 18 марта.

«К сожалению, с точки зрения здравого смысла я не могу комментировать. Если бы в этом документе содержался хоть один какой-то пример, я бы, наверное, мог», — рассказал Песков.

По его словам, речь опять идет о голословных обвинениях.

Ранее 18 марта Financial Times со ссылкой на закрытый доклад Евросоюза от 16 марта сообщили, что ЕС обвинил Россию в распространении фейковой информации о борьбе стран Запада с коронавирусом. В тексте документа указано, что российские СМИ по приказу Кремля развернули кампанию по дезинформации, чтобы посеять панику и страх в европейском сообществе.

22 февраля США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе, в частности, о том, что вирус является разработкой ЦРУ. Американские чиновники утверждают, что соответствующая информация распространяется с аккаунтов, связанных с РФ.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Глава организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По состоянию на 18 марта, число заразившихся новым типом коронавируса в России достигло 147 человек. Из них 144 – граждане РФ, два — граждане КНР и еще один — гражданин Италии. Выписаны из больницы в связи с выздоровлением два гражданина Китая, два гражданина России и один гражданин Италии. Также выписаны россияне, эвакуированные с лайнера Diamond Princess. В общей сложности под медицинским наблюдением остаются 17,9 тыс. человек.