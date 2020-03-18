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Песков заявил о нескольких тестирующих на коронавирус лабораториях в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России несколько аккредитованных лабораторий, которые проводят тест на коронавирус. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, когда появятся новые места проведения проверок.

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По словам дипломата, они находятся в разных городах и их сеть постоянно расширяется. Уточнять подробности, по его словам, необходимо в оперативном штабе.

15 марта московский оперативный штаб сообщил, что оборудование для диагностики коронавируса SARS-CoV-2 будет введено для использования в лаборатории противочумного центра на улице Мусоргского.

Первая в России лаборатория, которая делала тесты на коронавирус, находится в Новосибирске.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Глава организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным на утро 18 марта, всего в мире заразились 198 737 человек, из них выздоровели 82 779, умерли 7898.

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