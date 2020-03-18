AliExpress Россия потребовала не завышать цены на медицинские маски

Компания AliExpress Россия в рамках борьбы со спекуляциями на товарах, защищающих население от коронавируса, ввела специальные правила для всех продавцов маркетплейса. За спекуляции на защите населения от коронавируса площадка будет удалять товары и блокировать продавцов, сообщили 18 марта «Известиям» в пресс-службе компании.

Накануне, 17 марта, онлайн-сервисы объявлений «Авито» и «Юла» объявили о приостановке публикации сообщений о продаже медицинских масок в связи с участившимися случаями спекуляции.

«Сейчас отдельные магазины пытаются извлечь максимальную выгоду из пандемии, взвинчивая цены и подпитывая тем самым панические настроения в обществе: маски и гели, стоившие несколько десятков рублей, продаются за сотни — люди боятся дефицита и скупают оптом. Мы призываем рынок объединиться против неэтичного поведения в отношении клиентов и сделать всё возможное для того, чтобы маски, респираторы, антибактериальные средства и другие важные товары были в наличии по обычным ценам», — говорится в сообщении пресс-службы AliExpress Россия.

Компания потребовала от продавцов не повышать цены на медицинские и другие защищающие товары, такие как маски, гели, респираторы. Также не занижать цены без ограничения по количеству товаров в заказе, иначе скидкой могут злоупотреблять перекупщики.

В организации также потребовали не использовать медицинские маски в качестве бесплатного подарка за увеличение стоимости заказа. И не искажать описание товара, наделяя его «чудодейственными» противовирусными свойствами.

Ранее в марте запрет на рекламу медицинских масок ввела социальная сеть Facebook.

4 марта правительство ввело временный запрет на вывоз из России ряда медицинских изделий, в том числе масок и противовирусных препаратов. В тот же день в Федеральной антимонопольной службе сообщили о перебоях с поставками медицинских масок в регионах. Решение этой проблемы находится на контроле у Минпромторга и других ведомств.

В условиях повышенного спроса все российские предприятия по производству данного изделия перешли на трехсменную работу и семидневную рабочую неделю.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 18 марта, всего в мире подтверждено свыше 184,9 тыс. случаев заболевания, скончались 7529 человек.