Студенты марийского вуза пошили марлевые медицинские маски
Студенты одного из факультетов Марийского государственного университета (МарГУ) пошили медицинские маски, сообщил ректор вуза Михаил Швецов.
«Благодаря бойцам студенческого трудового отряда «Муравейник», студентам факультета общего и профессионального образования в МарГУ есть медицинские маски. Бойцы отряда смогли обеспечить пошив 1,4 тыс. марлевых повязок — многоразового средства индивидуальной защиты кожи лица и органов дыхания. В следующие дни планируется пошить 3 тыс. марлевых повязок. И всё это в свободное от учебы время», — написал он на своей странице в Instagram.
Ранее местные СМИ сообщали, что ректор до этого публиковал другой пост, в котором говорил о приеме заказов «на пошив и индивидуальный дизайн многоразовых марлевых масок», а также указал номер мобильного телефона. Позже публикация была удалена из-за критики пользователей, которые утверждали, что студентов заставили шить марлевые маски за «именную стипендию».
Как сообщил «Интерфаксу» начальник по воспитательной работе и связям с общественностью МарГУ Павел Козлов, пост был «немного шуточный».
«Студенты <…> действительно организовали пошив марлевых масок в рамках производственной практики, подчеркну, что в свободное от учебы время. Эта инициатива будет поощряться — труд будет оплачен по договору, в котором учтем трудочасы, количество изготовленных масок», — сказал он.
Студенты пошили маски в связи с эпидемией COVID-19, которая вызывается вирусом SARS-CoV-2. Она стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 190 тыс. человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, около 8 тыс. скончались.