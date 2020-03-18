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Студенты марийского вуза пошили марлевые медицинские маски

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Фото: ТАСС/Федосенко Наталия
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Студенты одного из факультетов Марийского государственного университета (МарГУ) пошили медицинские маски, сообщил ректор вуза Михаил Швецов.

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«Благодаря бойцам студенческого трудового отряда «Муравейник», студентам факультета общего и профессионального образования в МарГУ есть медицинские маски. Бойцы отряда смогли обеспечить пошив 1,4 тыс. марлевых повязок — многоразового средства индивидуальной защиты кожи лица и органов дыхания. В следующие дни планируется пошить 3 тыс. марлевых повязок. И всё это в свободное от учебы время», — написал он на своей странице в Instagram.

Ранее местные СМИ сообщали, что ректор до этого публиковал другой пост, в котором говорил о приеме заказов «на пошив и индивидуальный дизайн многоразовых марлевых масок», а также указал номер мобильного телефона. Позже публикация была удалена из-за критики пользователей, которые утверждали, что студентов заставили шить марлевые маски за «именную стипендию».

Как сообщил «Интерфаксу» начальник по воспитательной работе и связям с общественностью МарГУ Павел Козлов, пост был «немного шуточный».

«Студенты <…> действительно организовали пошив марлевых масок в рамках производственной практики, подчеркну, что в свободное от учебы время. Эта инициатива будет поощряться — труд будет оплачен по договору, в котором учтем трудочасы, количество изготовленных масок», — сказал он.

Студенты пошили маски в связи с эпидемией COVID-19, которая вызывается вирусом SARS-CoV-2. Она стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 190 тыс. человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, около 8 тыс. скончались.

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