Ученые сообщили о способности COVID-19 сохраняться на поверхностях трое суток

Коронавирус может сохранять жизнеспособность в воздухе до нескольких часов, а на некоторых поверхностях — до трех суток, сообщает 17 марта New England Medical Journal со ссылкой на исследование американских ученых.

«Вирус может оставаться жизнеспособным и заразным в форме взвешенных частиц на протяжении нескольких часов, а на поверхностях — до нескольких дней», — говорится в публикации.

В ходе исследования ученые распыляли в воздухе аэрозоли с SARS-CoV-2. Выяснилось, что при попадании в воздух коронавирус может сохранять жизнеспособность в течение трех часов.

Также аэрозоль распыляли на различных поверхностях из разных материалов. Дольше всего вирус держался на пластике и нержавеющей стали — до 72 часов. На картоне он живет не более 24 часов, а на медных поверхностях — максимум четыре часа.

Ранее в этот же день было опубликовано исследование китайских ученых, согласно которому коронавирус вторгается в клетки через рецептор CD147. При этом вирус связывается с клетками с помощью собственного белка SP. Эксперимент показал, что препарат на основе антител к CD147 подавляет дальнейшее распространение вируса в клетках.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тыс. человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, около 8 тыс. человек скончались.