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Госдума приняла во втором чтении законопроект о госрегулировании цен на лекарства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании в среду, 18 марта, во втором, основном чтении законопроект о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе распространения опасного для окружающих инфекционного заболевания, передает ТАСС.

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Документ внесла в нижнюю палату парламента группа депутатов фракции «Единая Россия». Согласно проекту закона, правительство получит право устанавливать предельно возможные розничные цены на медицинские препараты и лекарства, которые не входят в список жизненно необходимых, а также предельные отпускные цены производителей и надбавки к ним с учетом налога на добавленную стоимость (НДС).

Кабмин сможет воспользоваться таким правом в случае эпидемии, чрезвычайной ситуации, а также при необоснованном росте стоимости препаратов сразу в нескольких регионах более чем на 30% в течение 30 дней. Также правительство вправе будет устанавливать предельно допустимые цены на лекарства на срок не более 90 дней, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Такие нормы позволят не допустить многократного завышения цен со стороны перекупщиков, которые продают медицинские изделия и лекарства небольшими партиями, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Депутаты намерены рассмотреть документ в третьем чтении 19 марта.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин провел совещание с рабочей группой Госсовета по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в рамках которого были затронуты вопросы необходимости увеличения производства средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств и медикаментов.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 7:00 мск 17 марта, в мире заразились более 182 609 человек, вылечились 79 883 пациента, а умер 7171 человек.

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