Законопроект о фиксации цен на лекарства принят Думой в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении проект закона о сдерживании цен на лекарства и медицинские изделия. Согласно законопроекту, правительство получит право заморозить цены на лечебные препараты в случае чрезвычайной ситуации, угрозы эпидемии или при необоснованном повышении стоимости лекарств более чем на 30% за месяц. Госрегулирование может вводиться на срок до 90 дней. Государство уже и так зафиксировало стоимость 700 жизненно важных препаратов. В законопроекте речь идет о лекарствах и средствах гигиены вне этого списка, в том числе о медицинских масках. Депутаты намерены рассмотреть документ во втором и третьем чтении 18 и 19 марта соответственно.