В ЦИК допустили перенос голосования по Конституции из-за коронавируса

Всероссийское голосование по изменениям в Конституцию может быть перенесено из-за распространения коронавируса. Об этом в среду, 17 марта, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Приоритет — здоровье и безопасность наших людей. Не значит, что общероссийское голосование при любых обстоятельствах произойдет именно 22 апреля, если ситуация на 22 апреля будет такова, что для здоровья и безопасности граждан проводить голосование недопустимо», — приводит ТАСС слова Памфиловой.

Она подчеркнула, что в случае экстренной ситуации голосование перенесут на другую дату.

Внести изменения в Конституцию президент России Владимир Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Почти через два месяца Госдума приняла, а Совет Федерации утвердил данные поправки.

14 марта Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны, а уже 16 марта КС РФ признал законность этих изменений.

Накануне, 17 марта, Путин не исключил, что дата голосования может быть изменена из-за ситуации с коронавирусом, однако прежде в тот же день он подписал указ о том, что это общероссийское событие запланировано на 22 апреля.

В Кремле заявили, что поправки в Конституцию России вступят в силу, если по результатам общенародного голосования их поддержат более половины граждан.