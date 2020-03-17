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ЦИК заверила в безопасности граждан РФ на голосовании по Конституции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) готова принять все необходимые меры для обеспечения здоровья и безопасности граждан во время общероссийского голосования по изменениям в Конституцию. Об этом во вторник, 17 марта, председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы готовы обеспечить всеми необходимыми средствами всех коллег по избирательной системе, принять все необходимые меры, чтобы, если будет проводиться общероссийское голосование в те или иные сроки, в зависимости от ситуации, то мы предложим те варианты, которые в первую очередь отвечают именно этим задачам — здоровье и безопасность прежде всего», — приводит ТАСС слова Памфиловой.

Кроме того, по словам председателя ЦИК, избирательная система в ее текущем состоянии готова к проведению такого голосования.

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«Мы готовы к любому развитию событий и наши система избирательная в нынешнем ее виде современная, динамичная. Мы ни одного часа, ни одного дня не потеряли», — сказала Памфилова.

Ранее в этот же день Путин допустил, что может изменить свое решение и перенести дату голосования из-за ситуации с коронавирусом. Перед этим он подписал официальный указ и запланировал это событие на 22 апреля.

Внести изменения в Конституцию Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию. 11 марта Госдума приняла, а Совет Федерации утвердил данные поправки.

14 марта Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны, а уже 16 марта КС РФ признал законность этих изменений.

По данным опроса ВЦИОМа, в голосовании намерены принять участие более половины граждан страны.

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