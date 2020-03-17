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Путин назначил дату голосования по изменениям в Конституцию России

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин назначил на 22 апреля общероссийское голосование по изменениям в Конституцию. Об этом во вторник, 17 марта, сообщается на сайте Кремля.

«Назначить на 22 апреля 2020 г. общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», — говорится в распоряжение.

На голосование будет вынесен один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

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Данный указ вступил в силу после его официального опубликования на сайте Кремля.

Внести изменения в Конституцию Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Почти через два месяца Госдума приняла, а Совет Федерации утвердил данные поправки.

В частности, глава государства призвал закрепить в Конституции ее приоритет в правовом пространстве страны, утверждение кандидатуры премьера и министров парламентом страны, усиление ролей Конституционного суда России, Госсовета и губернаторов.

14 марта Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны, а уже 16 марта КС РФ признал законность этих изменений.

В Кремле заявили, что поправки в Конституцию России вступят в силу, если по результатам общенародного голосования их поддержат более половины граждан.

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