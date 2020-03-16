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Конституционный суд заявил о сохранении светского характера России

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Включение указания на веру в Бога в Конституцию России не делает те или иные религиозные убеждения обязательными в стране. Об этом говорится в заключении Конституционного суда по запросу президента России Владимира Путина о проверке закона о поправке в Основной закон, опубликованном в понедельник, 16 марта.

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В КС напомнили, что Россия, согласно ст. 14 Конституции, является светским государством, где, по ст. 28, каждому гарантируется свобода совести. Исходя из предложенных поправок суд счел указание в ч. 2 ст. 67 на веру в Бога, которую предки передали народу России, уместным.

«Включение в текст Конституции Российской Федерации указания на веру в Бога <...> не ставит <...> граждан России в неравное положение в зависимости от наличия такой веры и ее конкретной направленности и призвано лишь подчеркнуть необходимость учета при осуществлении государственной политики той исторически значимой социально-культурной роли, которую религиозная составляющая сыграла в становлении и развитии российской государственности», — пояснили в суде.

Ранее 16 марта КС России признал, что закон о поправке в Конституцию соответствует Основному закону страны.

Внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Законопроект он внес в Госдуму 20 января, а 23 января документ был принят в первом чтении. 10 марта Госдума одобрила поправки во втором чтении.

11 марта Госдума одобрила законопроект в окончательном, третьем чтении. В тот же день его принял Совфед.

13 марта изменения поддержали все региональные парламенты, на следующий день итоги рассмотрения утвердил Совфед. Среди основных предложений — изменения в восемь статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в частности, о нарушениях избирательных прав граждан при общероссийском голосовании, которое запланировано на 22 апреля.

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