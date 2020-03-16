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Терешкова прокомментировала разговор с Путиным после внесения ее поправки в Конституцию

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что после того, как она предложила поправку в Конституцию России, позволяющую действующему президенту страны Владимиру Путину вновь баллотироваться на эту должность, она с ним общалась, однако подробности разговора не раскрыла.

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«Очень много хотите знать. А это секрет», — приводит ее слова «РИА Новости» 16 марта.

Убрать из Конституции ограничения по числу сроков для президента и дать возможность действующему российскому лидеру избираться вновь депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила 10 марта. По ее мнению, это надо сделать, но только если «этого потребует ситуация» и «захотят люди». Депутаты Госдумы на пленарном заседании в тот же день поддержали инициативу Терешковой.

Внести изменения в Конституцию Владимир Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 20 января. 11 марта документ вместе с инициативой Терешковой был одобрен нижней палатой парламента в третьем, окончательном чтении. 13 марта изменения поддержали все региональные парламенты, на следующий день итоги рассмотрения утвердил Совфед.

Поправки вступят в силу, если Конституционный суд даст заключение о соответствии поправок Конституции и на общероссийском голосовании изменения поддержат более половины граждан, которые примут в нем участие.

Общероссийское голосование по законопроекту, внесенному президентом в Госдуму, запланировано на 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей стране.

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