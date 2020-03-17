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Член рабочей группы оценил дату голосования по Конституции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Проведение голосования по внесению правок в Конституцию в будний день - правильное решение. Необходимо распространить такую практику на все федеральные выборные кампании. Об этом «Известиям» 17 марта рассказал депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции ЛДПР, член рабочей группы по внесению правок в Конституцию Ярослав Нилов.

«На рабочей группе было предложено провести голосование в будний день. Моя идея была поддержана, президентом было принято решение сделать этот день выходным и не трогать ни рабочие, ни праздничные дни», - подчеркнул в разговоре с «Известиями» Ярослав Нилов.

Он отметил, что граждане на встречах с депутатами поддерживают проведение голосования в апреле. Однако так было до вспышки эпидемии, признал он.

«Предварительная дата 22 апреля, как наиболее оптимальная, была озвучена и зафиксирована. Это подтверждали опросы, которые я проводил в Смоленской области, в Ненецком округе. Люди говорили о том, что в мае будет уже неудобно, потому что начнется сезон отпусков. Тогда, правда, не было истории с коронавирусом», - сообщил член рабочей группы.

Нилов напомнил, что президент обозначил возможность проведения голосования только при благоприятной эпидемиологической ситуации.

«Что будет дальше, покажет время. Хочется надеяться, что никаких вспышек, никакой эпидемии, никаких серьезных последствий от этого вируса не будет», - сказал парламентарий.

Ярослав Нилов также предложил распространить практику проведения голосований в будний день и на другие федеральные кампании.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

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