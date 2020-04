Генсек ООН рассказал об «эпидемии дезинформации» на фоне COVID-19

Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с массовой дезинформацией вокруг заболевания. Соответствующее заявление он опубликовал во вторник, 14 апреля, в своем Twitter.

«Пока мир сражается с COVID-19, мы также боремся с эпидемией дезинформации и лжи», — отметил Гутерриш.

Генсек также назвал пандемию самым сложным кризисом со времен Второй мировой войны. По его словам, искажение и преднамеренное искажение научных фактов — это «яд, который подвергает риску еще больше жизней».

As the world fights #COVID19, we are also fighting an epidemic of harmful falsehoods & lies.



I'm announcing a new @UN Communications Response initiative to spread facts & science, countering the scourge of misinformation - a poison putting more lives at risk. pic.twitter.com/3S8KZDjbcb