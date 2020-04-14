Генсек ООН рассказал об «эпидемии дезинформации» на фоне COVID-19

Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с массовой дезинформацией вокруг заболевания. Соответствующее заявление он опубликовал во вторник, 14 апреля, в своем Twitter.

«Пока мир сражается с COVID-19, мы также боремся с эпидемией дезинформации и лжи», — отметил Гутерриш.

Генсек также назвал пандемию самым сложным кризисом со времен Второй мировой войны. По его словам, искажение и преднамеренное искажение научных фактов — это «яд, который подвергает риску еще больше жизней».

As the world fights #COVID19, we are also fighting an epidemic of harmful falsehoods & lies.



I'm announcing a new @UN Communications Response initiative to spread facts & science, countering the scourge of misinformation - a poison putting more lives at risk. pic.twitter.com/3S8KZDjbcb — António Guterres (@antonioguterres) April 14, 2020

Гутерриш подчеркнул, что Интернет заражают дикие теории заговоров, а ненависть распространяется как вирус, стигматизируя и оскорбляя людей и группы.

Он уверен, что люди должны доверять и уважать друг друга даже во время кризиса. Кроме того, генсек призвал правительства защищать права человека.

«Давайте вместе отвергнем ложь и бессмыслицу», — сказал он.

3 апреля Австрийское агентство печати опубликовало высказывание главы австрийского МИДа Александра Шалленберга о том, что дезинформация на фоне пандемии происходит из России, близких к ней стран и Китая.

В свою очередь, в посольстве РФ в Вене назвали эти обвинения необоснованными и подчеркнули, что борьба с распространением ложной информации о коронавирусе является одной из самых важных задач российского оперштаба.

По данным Worldometer на 14 апреля, в мире зафиксировано 1,98 млн случаев заражения коронавирусом, 125,3 тыс. пациентов скончались, 466,6 тыс. человек выздоровели.