Суд в Курганской области оштрафовал женщину за фейк о коронавирусе

Суд оштрафовал жительницу города Катайск Курганской области на 30 тыс. рублей на распространение недостоверной информации о коронавирусе. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

«Сотрудниками полиции в одной из популярных групп в социальной сети выявлена фейковая новость о том, что в Кургане умерла женщина от коронавируса, а также закрывается движение на поездах, полиция не выпускает жителей из дома», — говорится в заявлении.

Представители правоохранительных органов выяснили, что распространяла эти недостоверные сведения, тем самым создавая угрозу общественной безопасности, 34-летняя жительница города Катайска.

В итоге злоумышленница была признана виновной в совершении административного правонарушения по ч.9 ст. 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации») и должна будет выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

Накануне, 13 апреля, Генпрокуратура России обнаружила фейки о коронавирусе в четырех регионах страны. Недостоверные публикации распространялись в Башкортостане, Северной Осетии, Волгоградской и Свердловской областях.

На минувшей неделе в пресс-службе социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что за месяц они обнаружили и удалили более 800 тыс. однотипных записей о коронавирусе. Публикации были распространены в сообществах и путем спам-рассылок.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям. Закон, в зависимости от тяжести последствий фейка, предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 2 млн рублей, а в виде лишения свободы — на срок до трех или пяти лет, пишет «Газета.ру».

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