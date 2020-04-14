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Инфекционист заявил об опасности жесткого карантина

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Жесткие меры карантина из-за коронавируса могут быть опасны, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА Владимир Никифоров.

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По его словам, важно соблюдать баланс, и в России «палку не перегибают».

«В жестком карантине мы можем наскочить на ситуацию, когда лекарство станет ядовитее, чем сама болезнь», — отметил он 13 апреля в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1».

При этом, в чем конкретно опасность жесткого карантина эксперт не рассказал.

5 апреля израильский врач Леонид Эйдельман также сообщил, что длительная изоляция может быть вредна для здоровья. По его словам, риск несет малоподвижный образ жизни. Особенно в зоне риска пожилые люди, у которых без физической активности могут обостриться хронические заболевания.

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