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Волонтер рассказал о необычных случаях с пациентами в Коммунарке

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Доброволец Влад Щукин, помогающий врачам больницы в Коммунарке, рассказал о необычных случаях с пациентами, зараженными коронавирусом.

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По его словам, многие рассказывают странные версии своего заражения.

«Был пикантный случай. Молодой человек, заболевший коронавирусом, рассказал, что в четверг отвозил жену с ребенком на дачу, а в пятницу встретился с Ириной. Вот всю эту информацию мы проверяем, после чего Ирине пришлось сдать тест, но жена об этом ничего не знает», - приводит слова волонтера НСН.

Кроме того, Щукин вспомнил про пациента, который рассказывал, что заболел дома, после игры в бильярд с друзьями. Однако в итоге выяснилось, что накануне пациент вернулся из-за границы.

По словам мужчины, таких случаев много, ведь многие, несмотря на необходимость изоляции, все равно ведут активный образ жизни.

«Поэтому люди заражают друг друга. И даже есть пациенты, которые рассказывают, что две недели сидели в самоизоляции, никуда не ходили, а потом съездили в гипермаркет и заболели. И порой даже этого одного момента достаточно», - подчеркнул волонтер.

Говоря о ситуации в самой больнице, Щукин отметил, что средств защиты хватает, врачи работают очень слажено и никакой паники нет.

13 апреля врач назвал парадоксальной ситуацию с распространением COVID-19 в Москве. По его словам, причиной является поведение жителей столицы.

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