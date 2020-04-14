Пушков напомнил о «скрытой» опасности коронавируса

Коронавирус так сильно опасен из-за бессимптомных зараженных, написал российский сенатор Алексей Пушков 14 апреля в Twitter.

Член Совфеда отметил, что согласно данным Роспотребнадзора, доля бессимптомных зараженных коронавирусом около 40%. Такие пациенты могут лечиться дома, но в то же время опасны для окружающих.

«До момента выявления неопознанными разносчиками инфекции. Именно это делает коронавирус столь опасным», — подчеркнул Пушков.

При этом сенатор не исключил, что последствия эпидемии могут быть недооценены. Он напомнил, что некоторые эксперты не исключают превращение COVID-19 в сезонное заболевание.

«В этом случае его воздействие на поведение людей не ограничится трехмесячным шоком. Как многие недооценили угрозу эпидемии, так могут недооценивать ее последствия», — добавил он.

13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что доля бессимптомных больных выросла с начала апреля с 12–15% до 40%. Кроме того наблюдается рост числа заболеваний «по очагам».

В то же время сингапурские ученые выяснили, что передача коронавируса может происходить от бессимптомных носителей примерно в 70% случаев.