Прямой эфир
Сюжет:

Ученые Сингапура заявили о бессимптомной передаче вируса в 70% случаев

0
Фото: REUTERS/Edgar Su
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сингапурские ученые считают, что доля бессимптомных носителей коронавирусной инфекции составляет до 70% и они могут заражать других людей, не подозревая об этом. Об этом сообщает во вторник, 14 апреля, газета The Straits Times.

Особый выход: москвичам не запретят посещать гипермаркеты
Какие ограничения ждут столицу на следующей неделе и как они скажутся на эпидемии

«Исследования показывают, что от 50% до 70% уже инфицированных COVID-19 не имеют симптомов, в таком состоянии они могут находиться до 4 недель, распространяя при этом вирус», — заявил специалист по инфекционным заболеваниям Лион Ноэ Нам.

При этом, по его словам, даже в случае, если носители инфекции не переболеют, то в итоге смогут выработать иммунитет к заболеванию, правда, на это может уйти несколько лет.

В свою очередь, исполнительный директор сингапурского национального центра инфекционных заболеваний Лео И Синь уверена, что передача вируса от бессимптомных носителей является одной из главный проблем, поскольку отсутствие симптомов позволяет людям продолжать свою привычную жизнь и свободно распространять инфекцию.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что среди новых пациентов с коронавирусом в РФ более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно.

Сингапур с 7 апреля закрылся на карантин на месяц из-за распространения коронавируса нового типа. Премьер страны Ли Сянь Лун заявил, что жители страны должны оставаться дома, выходить можно только в случае необходимости: на работу или магазин.

По данным Worldometer на 14 апреля, в Сингапуре зарегистрировано почти 3 тыс. случаев заражения инфекцией нового типа, умерли девять человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких
В США оценили количество бессимптомно зараженных коронавирусом людей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020