Ученые Сингапура заявили о бессимптомной передаче вируса в 70% случаев

Сингапурские ученые считают, что доля бессимптомных носителей коронавирусной инфекции составляет до 70% и они могут заражать других людей, не подозревая об этом. Об этом сообщает во вторник, 14 апреля, газета The Straits Times.

«Исследования показывают, что от 50% до 70% уже инфицированных COVID-19 не имеют симптомов, в таком состоянии они могут находиться до 4 недель, распространяя при этом вирус», — заявил специалист по инфекционным заболеваниям Лион Ноэ Нам.

При этом, по его словам, даже в случае, если носители инфекции не переболеют, то в итоге смогут выработать иммунитет к заболеванию, правда, на это может уйти несколько лет.

В свою очередь, исполнительный директор сингапурского национального центра инфекционных заболеваний Лео И Синь уверена, что передача вируса от бессимптомных носителей является одной из главный проблем, поскольку отсутствие симптомов позволяет людям продолжать свою привычную жизнь и свободно распространять инфекцию.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что среди новых пациентов с коронавирусом в РФ более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно.

Сингапур с 7 апреля закрылся на карантин на месяц из-за распространения коронавируса нового типа. Премьер страны Ли Сянь Лун заявил, что жители страны должны оставаться дома, выходить можно только в случае необходимости: на работу или магазин.

По данным Worldometer на 14 апреля, в Сингапуре зарегистрировано почти 3 тыс. случаев заражения инфекцией нового типа, умерли девять человек.