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Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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В ходе онлайн-совещания с президентом РФ Владимиром Путиным о санитарно-эпидемиологической обстановке Попова отметила, что процент бессимптомных больных вырос с начала апреля с 12–15 до 40%. Кроме того, она указала и на рост числа заболеваний «по очагам». Так, из 74 очагов, зафиксированных к настоящему моменту, 55% приходятся на долю медучреждений.

«В структуре вчерашних выявлений 22% — это внебольничные пневмонии, 25% — это острые респираторные вирусные заболевания и 40% (почти 41) — это люди, у которых клиники нет», — указала она.

По словам главы ведомства, около 5% людей, контактировавших с больными, сами заболевают пневмонией.

Владимир Путин в ходе совещания отметил, что ситуация с COVID-19 начинает ухудшаться и в ближайшие недели станет понятно, какой будет развязка эпидемии в РФ.

При этом российский лидер подчеркнул, что ошибки чиновников в борьбе с коронавирусом будут рассматриваться как преступная халатность.

8 апреля президент дал главам субъектов РФ ряд указаний по борьбе с COVID-19, среди которых предусмотрены доплаты медикам, меры поддержки бизнеса и граждан.

По состоянию на 13 апреля в России выявлено 18 328 случаев заболевания коронавирусом, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.

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