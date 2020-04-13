Собянин назвал причину увеличения числа выявленных случаев коронавируса

Увеличение числа диагностированных случаев коронавируса в Москве — это результат улучшения качества тестов и снижения брака при получении результата. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что число госпитализированных в тяжелой форме стабилизировалось и даже снизилось. Это говорит о том, что рост числа случаев связан именно с улучшением диагностики.

Также Собянин заявил, что принял решение удвоить число коек для лечения пациентов с коронавирусом в столице. Их количество достигнет 30 тыс., заявил градоначальник.

«Это огромный объем, просто огромный объем. Но мы страхуемся для того, чтобы обеспечить нормальным медицинским обслуживанием тех, кто может заболеть коронавирусом», — подчеркнул он.

По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.

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