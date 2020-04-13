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Мурашко сообщил о разработанном в России препарате от коронавируса

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российская компания разработала препарат от коронавируса. Начать его клинические испытания планируется через 10-12 дней, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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По словам Мурашко, это полностью российский аналог зарубежного препарата, который уже тестировался в нескольких странах. Пробная партия для испытаний уже выпущена. Сейчас идет оформление документов.

Также министр сообщил, что ведомство наблюдает риск дефицита по некоторым лекарствам. По его словам, установлены лимиты по 17 лекарственным препаратам, по которым необходимо держать на контроле остатки. Реагирование на снижение запасов этих препаратов включено в регуляторный механизм, рассказал он. По словам Мурашко, в минувшие выходные Минздрав обсудил вопрос с Индией, заблокировавшей поставку лекарств, и индийская компания устно подтвердила согласие на возобновление ввоза. Это можно стать хорошим подспорьем, отметил министр.

По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.

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