Ведущий «Доброе утро, Америка!» заразился коронавирусом

Ведущий шоу «Доброе утро, Америка!» Джордж Стефанопулос заразился коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter передачи 13 апреля.

«Ведущий шоу «Доброе утро, Америка!» Джордж Стефанопулос сдал положительный тест на COVID-19 — заболевание, вызываемое новым коронавирусом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведущий заболел вслед за своей супругой писательницей Эли Уэнтуорт.

Ранее в понедельник стало известно, что российский певец Стас Михайлов заразился коронавирусом.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.