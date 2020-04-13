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Ведущий «Доброе утро, Америка!» заразился коронавирусом

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Фото: Global Look Press/Consolidated News Photos/Ron Sachs
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Ведущий шоу «Доброе утро, Америка!» Джордж Стефанопулос заразился коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter передачи 13 апреля.

«Ведущий шоу «Доброе утро, Америка!» Джордж Стефанопулос сдал положительный тест на COVID-19 — заболевание, вызываемое новым коронавирусом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведущий заболел вслед за своей супругой писательницей Эли Уэнтуорт.

Ранее в понедельник стало известно, что российский певец Стас Михайлов заразился коронавирусом.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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