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Врач рассказал об опасности малоподвижного образа жизни в изоляции

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Фото: Depositphotos
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Пожилым людям во время изоляции необходимо помнить про важность физической активности, иначе они рискуют стать сидячими и лежачими больными, заявил израильский врач Леонид Эйдельман.

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По его словам, стресс, переедание, а также малоподвижный образ жизни грозит обострение хронических заболеваний. Кроме того, врач отметил, что некоторые пенсионеры стали избегать посещения поликлиник из-за коронавируса, что также грозит ухудшением состояния здоровья.

Эйдман указал, что для поддержания психологического и физического здоровья пожилым людям нужно схоранять социальные контакты, но избегать физических.

«Надо особенно пожилым людям поддерживать контакты. Люди, которые приходят к пожилым, должны сохранять дистанцию и должны носить маски, чтобы их не заразить», - цитирует специалиста 5 апреля «РИА Новости».

Врач также рекомендовал во время самоизоляции найти себе интересное хобби и отвлекающие занятие.

В настоящее время в большинстве регионов РФ действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается выходить из квартир в случае острой необходимости: к врачу, в магазин или аптеку, а также для выгула собак, либо поездки на работу.

Специалисты отмечают, что соблюдение данного режима позволит взять под контроль ситуацию с коронавирусом в России.

Ранее ученые рассказали, когда можно ожидать снижения активности COVID-19.

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