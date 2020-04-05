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Ученые назвали сроки снижения активности коронавируса

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Вспышка коронавируса должна утихнуть к лету в связи с приходом сухой и теплой погоды, заявил замдиректора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.

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Он отметил, что оптимальная температура передачи вирусов — от +5 до +12 градусов, то есть условия нынешней весны в европейской части России.

«Сейчас придет к нам лето, повысится температура везде, наступит период, связанный с повышенной инсоляцией, ультрафиолетом и так далее. Коронавирус какое-то время живет в окружающей среде, но не бесконечно долго. Надеюсь, что к лету он ослабнет», — сообщил Семенов в эфире телеканала «Россия 1» 4 апреля.

При этом эксперт признал, что точно делать прогноз пока невозможно, так как нет точных данных, чтобы подтвердить его.

О том, что темпы распространения коронавируса могут ослабнуть к лету, сообщил и доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн. Он напомнил, что эпидемии респираторных заболеваний происходят обычно в нежаркое время.

«Это происходит не из-за того, что вирус погибает от повышения температуры, а потому, что снижается восприимчивость людей к вирусам — летом мы менее восприимчивы к респираторным заболеваниям», — приводит слова Альштейна Ura.ru.

При этом эксперт добавил, что принятые в РФ меры самоизоляции также должны дать результат в замедлении распространения вируса.

Ранее доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов рассказал «Известиям», как победить коронавирус в России.

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