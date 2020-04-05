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Названы страны-лидеры по завозу коронавируса в Россию

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Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo
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Коронавирус был завезен в Россию из 73 стран, лидерами стали Италия, Испания, Франция, рассказала 4 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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По ее словам, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 170 странах, при этом завозные случаи в РФ регистрировали из 73 государств.

«Абсолютными лидерами являются Италия, Испания, Франция, Германия и Объединенные Арабские Эмираты. Почему мы приводим эти цифры — они важны для понимания того, что мы не получили ту самую первую волну из Китая, которая была для всех абсолютно тревожной», — сказала Голикова на брифинге.

Она напомнила, что низкий уровень завоза вируса из страны его возникновения — Китая — объясняется своевременным решением о закрытии сухопутной границы и авиасообщения с КНР. Аналогичные меры были приняты и в других странах, где вирус быстро распространялся в самом начале.

коронавирус в России

Голикова также перечислила российские регионы, в которых больше всего заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения. Это Москва и Московская область, республики Коми, Бурятия, Санкт-Петербург, ЯНАО и Пензенская область.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного новым типом коронавируса SARS-CoV-2, была выявлена в конце 2019 года в китайском Ухане. Сейчас вирус распространился в большинстве стран мира, заразились свыше 1 млн человек.

В РФ зарегистрирован 4731 случай заболевания коронавирусом.

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