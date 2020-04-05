Названа стоимость лечения от коронавируса в США

Лечение от коронавируса в США может обойтись человеку примерно в $75 тыс. (5,7 млн рублей), сообщает CNBC со ссылкой на подсчеты независимой некоммерческой организации FAIR Health.

Отмечается, что счет за лечение в десятки тысяч долларов светит даже тем жителям США, у которых есть медицинская страховка.

Журналисты отметили, что недавно американский конгресс разрешил проводить тестирование на COVID-19 бесплатно, однако за госпитализацию и лечение все равно будет выставляться счет.

При этом застрахованным американцам, возможно, придется заплатить из своих карманов некоторую его часть (примерно $21,9-$38,7 тыс.) в зависимости от условий их страховок.

Свои подсчеты эксперты FAIR провели на основе данных о лечении американцев от пневмонии и гриппа. В результате оказалось, что шестидневное лечение от COVID-19 в больнице для людей без страховки обойдется в $73,3 тыс., а для застрахованных – в $38 тыс. (почти 3 млн рублей).

Специалисты советуют гражданам США лечиться от коронавируса дома, если болезнь протекает не очень тяжело.

Кроме того, есть услуги телемедицины (обойдется в $34 за консультацию при наличии страховки) или горячие линии. Туда можно позвонить и спросить совет о дальнейших действиях.

Если же заболевание протекает в тяжелой форме, и нужна госпитализация, то американцам советуют попросить родственников внимательно следить за тем, какие процедуры назначаются и какие обследования проводят, чтобы не переплатить.

Эксперты подчеркивают, что для большинства американцев лучший способ сэкономить на медицинских расходах — это не болеть.

К 4 апреля США занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусом — по данным Университета Джонса Хопкинса заболели более 300 тыс. человек, скончались порядка 8 тыс.

Накануне телеведущий, публиуист Анатолий Вассерман предрек США полный кошмар из-за коронавируса. По его словам, американская система здравоохранения не выдержит эпидемии.