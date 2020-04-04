Прямой эфир
Сюжет:

Число жертв коронавируса в США превысило 8 тыс. человек

0
Фото: Global Look Press/Kevin Dietsch
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 8 тыс. человек, зараженных новой коронавирусной инфекцией, скончались в США к 4 апреля. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

Отмечается, что умерли 8098 человек, всего заболели более 300 тыс., выздоровели 14,5 тыс.

По данным ВОЗ, к 4 апреля в мире заразились коронавирусом 1 051 635 человек, скончались за весь период пандемии 56,9 тыс.

США в настоящее время занимают первое место в мире по числу заболевших.

Ранее американские СМИ отмечали тяжелую ситуацию из-за нехватки защитных средств в стране.

Так, американцы уже дважды перехватывали партию масок и респираторов из Китая, предназначавшихся для Германии и Франции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине возросло число зараженных коронавирусом
Академик РАН заявил о приходе коронавируса навсегда

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020