Число жертв коронавируса в США превысило 8 тыс. человек

Более 8 тыс. человек, зараженных новой коронавирусной инфекцией, скончались в США к 4 апреля. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

Отмечается, что умерли 8098 человек, всего заболели более 300 тыс., выздоровели 14,5 тыс.

По данным ВОЗ, к 4 апреля в мире заразились коронавирусом 1 051 635 человек, скончались за весь период пандемии 56,9 тыс.

США в настоящее время занимают первое место в мире по числу заболевших.

Ранее американские СМИ отмечали тяжелую ситуацию из-за нехватки защитных средств в стране.

Так, американцы уже дважды перехватывали партию масок и респираторов из Китая, предназначавшихся для Германии и Франции.