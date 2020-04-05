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Ученые рассказали о вероятности заразиться COVID-19 через укус комара

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Фото: Depositphotos
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Исследования китайских ученых показали, что комары не могут усугубить ситуацию с распространением коронавируса, рассказали 4 апреля специалисты.

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По словам энтомолога, специалиста по ДНК Константина Китаева, комары и мухи не являются переносчиками нового коронавируса.

«Насекомые не являются разносчиками COVID-19. Китайцы уже провели исследование, в котором выяснили, что кровососущие, и, тем более, мухи не разносят коронавирус. Поэтому бояться в этом смысле нечего», — цитирует Китаева URA.RU.

С ним согласилась и энтомолог, специалист по культуре насекомых Юлия Ловцова. Она указала, что комары действительно способны разносить инфекцию, например, малярию, желтую лихорадку или лихорадку денге, однако данных об их способности заражать COVID-19 нет.

То же касается и мух.

«Теоретически можно представить, что больной человек чихнул на руку, на эту руку моментально села муха, а потом перелетела на другого человека и заразила его, но вероятность крайне мала», — добавила она.

4 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о наиболее частых путях передачи коронавируса. По ее словам, в 96% случаев он передается капельным путем, в 4% — воздушным и способен сохраняться на поверхности 72 часа.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного новым типом коронавируса SARS-COV-2, была выявлена в конце 2019 года в китайском Ухане. Сейчас вирус распространился в большинстве стран мира, заразились свыше 1 млн человек.

Российские специалисты установили, что новый SARS-CoV-2 может передаваться через сырую воду или необработанную термическим путем пищу.

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