Прямой эфир
Сюжет:

Попова назвала самый частый способ передачи коронавируса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коронавирус передается в 96% случаев капельным путем, в 4% — воздушным и способен сохраняться на поверхности 72 часа. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в субботу, 4 апреля.

Успеть за 30 минут: выявлять коронавирус в России будут за полчаса с точностью до 100%
Тестирование новейшей экспресс-системы диагностики SARS-CoV-2 стартует в апреле

По ее словам, один заболевший с ярко выраженными симптомами коронавируса может заразить до трех человек.

Глава регулятора отметила, что в России нет резких и необъяснимых вспышек инфекционных заболеваний, таких как грипп, ОРВИ и пневмония. Однако в ряде регионов страны зафиксировали обычный весенний «подъем» гриппа.

Попова добавила, что на сегодняшний день в России насчитывается 235 детей, которые заразились коронавирусом, у 17 из них пневмония, но никто из них не находится в тяжелом состоянии.

Ранее в субботу в оперативном штабе по борьбе с этой инфекцией сообщили, что число заразившихся вирусом SARS-CoV-2 в нашей стране за сутки увеличилось на 582 и достигло 4731 человека. Большинство инфицированных — 443 пациента — выявили в Москве. Выздоровели 333 человека, 43 — скончались.

Ранее в этот же день в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1» Попова рассказала, что распространение коронавируса в России идет сейчас по оптимистичному сценарию. Она связала это с тем, что в предыдущие два месяца в стране «были приняты все необходимые должные меры».

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила на брифинге 4 апреля, что российскими регионами-лидерами по количеству заразившихся коронавирусом на 100 тыс. жителей остаются Москва, Республика Коми и Бурятия.

Высокие показатели наблюдаются и в Санкт-Петербурге, Московской и Пензенской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

565656Из всех случаев заражения 808 — привезенные гражданами, которые вернулись из-за границы.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Голикова назвала регионы-лидеры по числу заболевших COVID-19
Попова оценила ситуацию с распространением коронавируса в РФ как оптимистическую

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020