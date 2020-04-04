В России выявлено 582 новых случая коронавируса

Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России за сутки увеличилось на 582 и достигло 4731 человека. Об этом в субботу, 4 апреля, говорится в сообщении оперативного штаба.

Случаи инфицирования новым типом коронавируса зарегистрированы в 78 регионах страны. На Москву приходится 434 новых случая, в Московской области — 49.

При этом за сутки из больниц выписаны 52 пациента, за все время выздоровели 333 человека. Количество летальных исходов выросло на девять и достигло 43.

Ранее, 4 апреля, пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом SARS-CoV-2 остаются 205 612 граждан РФ.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 10:00 мск 4 апреля, в мире заразились 1 118 279 человек, умерли 59 220, из больниц выписаны 229 244 пациентов.

По данным оперштаба на 3 апреля, в России было зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. Из них 2923 случая приходилось на Москву. 4 апреля стало известно, что в столице количество инфицированных выросло до 3357.

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