Прямой эфир
Сюжет:

Возбуждено дело из-за фейка о коронавирусе в паблике «Омбудсмен полиции»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После ложной публикации о числе зараженных коронавирусом в одном из военных учебных заведений в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по городу во вторник, 14 апреля.

Чрезвычайное наказание: штрафы за фейки про пандемию внесут в КоАП
Распространение недостоверной информации о коронавирусе может обернуться как денежным, так и уголовным наказанием

В ведомстве заявили, что речь идет о статье, размещенной 2 апреля в одном из сообществ соцсети «ВКонтакте» от имени пользователя «Владимир Воронцов» <…> под видом достоверного сообщения анонимного автора». Утверждалось, что в заведении якобы 70% человек заболели COVID-19 и, несмотря на это, курсантов и офицеров заставляют делать утреннюю зарядку.

Однако информация не подтвердилась, и случаев заражения коронавирусом в этом учреждении не выявлено. Дело возбуждено по ст. 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

По данным РЕН ТВ, речь идет о публикации «Методы борьбы с коронавирусом в Институте ФСБ», которая появилась в сообществе «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте». Администратором паблика является Владимир Воронцов, автор одноименного Telegram-канала.

8 апреля в его отношении возбудили административное дело о злоупотреблении свободой массовой информации (ст. 13.15 КоАП), а 14 апреля мужчина сообщил, что к нему пришли с обысками.

Ранее Воронцов состоял в официальном профсоюзе работников МВД, но был исключен, в том числе из-за скандалов, связанных с его националистическими взглядами.

В России предусмотрена административная и уголовная ответственность за распространение ложной информации. Так, ч. 9 ст. 13.15 КоАП предусматривает штраф от 30 до 100 тыс. рублей. Согласно ст. 207.1 и ст. 207.2 УК РФ, нарушителю грозит штраф от 300 тыс. до 2 млн рублей или лишение свободы — на срок до трех или пяти лет, в зависимости от тяжести последствий.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Твери возбудили дело за фейк об умерших в больнице от коронавируса
Генпрокуратура РФ выявила фейки о COVID-19 в четырех регионах страны

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020