Возбуждено дело из-за фейка о коронавирусе в паблике «Омбудсмен полиции»

После ложной публикации о числе зараженных коронавирусом в одном из военных учебных заведений в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по городу во вторник, 14 апреля.

В ведомстве заявили, что речь идет о статье, размещенной 2 апреля в одном из сообществ соцсети «ВКонтакте» от имени пользователя «Владимир Воронцов» <…> под видом достоверного сообщения анонимного автора». Утверждалось, что в заведении якобы 70% человек заболели COVID-19 и, несмотря на это, курсантов и офицеров заставляют делать утреннюю зарядку.

Однако информация не подтвердилась, и случаев заражения коронавирусом в этом учреждении не выявлено. Дело возбуждено по ст. 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

По данным РЕН ТВ, речь идет о публикации «Методы борьбы с коронавирусом в Институте ФСБ», которая появилась в сообществе «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте». Администратором паблика является Владимир Воронцов, автор одноименного Telegram-канала.

8 апреля в его отношении возбудили административное дело о злоупотреблении свободой массовой информации (ст. 13.15 КоАП), а 14 апреля мужчина сообщил, что к нему пришли с обысками.

Ранее Воронцов состоял в официальном профсоюзе работников МВД, но был исключен, в том числе из-за скандалов, связанных с его националистическими взглядами.

В России предусмотрена административная и уголовная ответственность за распространение ложной информации. Так, ч. 9 ст. 13.15 КоАП предусматривает штраф от 30 до 100 тыс. рублей. Согласно ст. 207.1 и ст. 207.2 УК РФ, нарушителю грозит штраф от 300 тыс. до 2 млн рублей или лишение свободы — на срок до трех или пяти лет, в зависимости от тяжести последствий.

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