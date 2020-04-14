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К админу «Омбудсмена полиции» пришли с обысками

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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
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В квартире автора Telegram-канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова проводятся обыски. Об этом сообщил сам Воронцов в своем Telegram-канале во вторник, 14 апреля.

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Распространение недостоверной информации о коронавирусе может обернуться как денежным, так и уголовным наказанием

По данным РЕН ТВ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК РФ).

Предположительно, дело возбуждено по факту публикации в сообществе «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте». Статья под названием «Методы борьбы с коронавирусом в Институте ФСБ» была размещена 2 апреля. В ней утверждалось, что «в Институте ФСБ России, г. Санкт-Петербург, 70% заболевших коронавирусной инфекцией». В учреждение был направлен прокурорский запрос, информация не подтвердилась.

Так как администратором сообщества также является Воронцов, в его отношении возбудили дело о злоупотреблении свободой массовой информации (ст. 13.15 КоАП). С просьбой ограничить доступ к материалу к Роскомнадзору обращалась Генпрокуратура.

Кроме того, накануне, 13 апреля, стало известно о скандале, в который попал Воронцов. В соцсетях была опубликована его переписка с одной из сотрудниц полиции. Женщина просила Воронцова о содействии, но в ответ получила требование о денежном вознаграждении «либо натурой».

Ранее Воронцов состоял в официальном профсоюзе работников МВД, но был исключен, в том числе из-за скандалов, связанных с его националистическими взглядами.

В России предусмотрена административная и уголовная ответственность за распространение ложной информации. Так, ч. 9 ст. 13.15 КоАП предусматривает штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. Согласно ст. 207.1 и ст. 207.2 УК РФ, нарушителю грозит штраф от 300 тыс. до 2 млн рублей или лишение свободы — на срок до трех или пяти лет, в зависимости от тяжести последствий.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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