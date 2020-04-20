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Путин назвал сложной ситуацию с распространением коронавируса в России

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
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Ситуация с коронавирусом в России сложная, поскольку инфекция продолжает распространяться по стране. Об этом в понедельник, 20 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Ситуация остается сложной, распространение эпидемии, к сожалению, продолжается, число граждан, заразившихся коронавирусом, растет», ― подчеркнул российский лидер.

При этом глава государства отметил, что, по мнению специалистов, пик заболеваемости еще впереди. Также он призвал сделать всё возможное, чтобы «сгладить» этот пик и сократить срок прохождения плато.

Накануне Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом в стране. По словам главы государства, власти идут на опережение в борьбе с инфекцией и знают, что нужно делать при любом развитии событий.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 20 апреля в России общее число заболевших достигло 47 121 человека, умерли 405 пациентов, выздоровели ― 3446.

коронаВся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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