Мишустин анонсировал совещание с губернаторами по ситуации с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет совещание с главами регионов по ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил 20 апреля на заседании с вице-премьерами.

«В ближайшие дни я планирую провести совещание с главами субъектов РФ, чтобы проверить, насколько региональные власти готовы к оказанию помощи людям в борьбе с коронавирусной инфекцией, а если где-то работа идет медленно, понять причины и оперативно принять необходимые решения», — сказал он.

Ранее, 8 апреля, президент России Владимир Путин провел совещание с губернаторами, на котором обсуждалась борьба с распространением коронавируса. В ходе совещания Мишустин раскритиковал губернаторов за неточности в некоторых отчетах по коронавирусу.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 20 апреля в России зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом, из них 4268 — за последние сутки. С начала эпидемии зафиксировано 405 летальных исходов, 3446 человека выздоровели.

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