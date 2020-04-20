Росгвардии выделили почти 1,3 млрд рублей на закупку ИВЛ

Росгвардия получит почти 1,3 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовой информации 20 апреля.

«Выделить Росгвардии из резервного фонда правительства РФ в 2020 бюджетные ассигнования в размере 1 287 273,2 тыс. рублей на закупку автоматических анализаторов, аппаратов искусственной вентиляции легких, бесконтактных термометров <…> имея в виду оказание медицинской помощи пациентам с инфекционной патологией из числа военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках нацгвардии РФ и имеющих спецзвания полиции», сказано в документе.

Также средства поручено направить на выполнение санитарно-эпидемических мероприятий для противодействия распространения коронавируса.

18 апреля правительство выделило регионам дополнительные 32,4 млрд рублей на оснащение и модернизацию коечного фонда для борьбы с коронавирусом.

Деньги предназначаются в том числе на проведение работ по обеспечению коечного фонда системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом), а также на обеспечение медицинских работников средствами индивидуальной защиты.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России зафиксировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлен 47 121 случай заболевания, умерли 405 человек, выздоровели — 3446.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.