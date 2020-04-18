Регионы получили 32,4 млрд рублей на модернизацию коечного фонда

Российские регионы получили дополнительные 32 млрд 408 млн рублей на оснащение и модернизацию коечного фонда для борьбы с коронавирусом. Средства перечислены Министерством финансов по распоряжению правительства, говорится в субботу, 18 апреля, на сайте кабмина.

Деньги предназначаются в том числе на проведение работ по обеспечению коечного фонда системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом), а также на обеспечение медицинских работников средствами индивидуальной защиты.

17 апреля председатель правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что нужно и дальше создавать новые резервы, чтобы быть готовыми к любому развитию событий.

В тот же день президент России Владимир Путин провел совещание с главами регионов. Он подчеркнул, что по всей стране должна быть обеспечена 100-процентная готовность к борьбе с COVID-19. Для этой цели кабмин выделил регионам средства на развертывание и оснащение коечного фонда.

В России за минувшие сутки зафиксировали 4785 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, по состоянию на 18 апреля, общее число зараженных в стране составило 36 793, из них 313 умерли, 3057 пациентов вылечились.

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