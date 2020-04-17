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Предприятия ЖКХ предложили включить в список системообразующих

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предложила премьер-министру Михаилу Мишустину включить предприятия водонапорно-канализационного хозяйства России в число системообразующих. Соответствующее письмо депутата имеется в распоряжении «Известий».

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Поводом для инициативы стало обращение Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения к Хованской и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Там заявили о кризисе в отрасли в связи с резким снижением платежей населения в результате пандемии COVID-19.

В письме Хованской, помимо просьбы о признании предприятий водонапорно-канализационного хозяйства системообразующими, в частности, предлагается компенсировать им недополученную выручку из федерального бюджета в размере порядка 270 млрд рублей.

В правительстве от комментариев обращения главы думского комитета воздержались. Между тем в Минстрое «Известиям» заявили, что держат ситуацию на контроле и уже готовят список системообразующих предприятий в этой сфере.

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