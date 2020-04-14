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Госдума в первом чтении отменила комиссии за ЖКХ и курортный сбор

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Госдума 14 апреля в первом чтении приняла проект ряда антикризисных мер, таких как отмена комиссии при оплате услуг ЖКХ, отказ от курортного сбора, выдача кредитов для начисления зарплат работникам и послабления для бизнеса при закупке средств индивидуальной защиты.

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«Платежи в сфере ЖКХ — весьма ощутимая статья расходов, и притом обязательная. Комиссионную накрутку на платеж граждане воспринимают как несправедливость и дополнительное финансовое бремя», — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как выяснили «Известия», в нижней палате парламента ждут новые законодательные инициативы кабмина, возможно, поэтому депутаты внезапно задумались об отказе от запланированных на конец апреля отпусков.

Кроме того, депутаты рассмотрели блок законопроектов, направленных на поддержку бизнеса. В их числе оказались поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят предприятиям взять под госгарантии кредиты для начисления зарплат работникам. Также изменения коснулись норм о запрете выдачи таких гарантий иностранным компаниям и российским юрлицам, зарегистрированным в офшорах. Теперь это право может быть предоставлено экспортерам любой продукции, работ и услуг

Подробнее читайте в материале «Известий»: На одном голосовании: COVID отменяет комиссии за ЖКХ и курортный сбор

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