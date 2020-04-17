Водный легион: кабмин просят помочь предприятиям ЖКХ

Включить предприятия водонапорно-канализационного хозяйства России в число системообразующих и предоставить им компенсацию недополученной выручки в размере 270 млрд рублей — такие меры глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предложила премьеру Михаилу Мишустину. Депутат направила письмо в кабмин (есть в распоряжении «Известий»), после того как к ней и спикеру Госдумы Вячеславу Володину обратилась Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения. Там заявили о кризисе в отрасли в связи с резким снижением платежей населения. В правительстве от комментариев служебной переписки воздержались. В Минстрое «Известиям» заявили, что держат ситуацию на контроле и готовят список системообразующих предприятий в этой сфере. Эксперты подтверждают: отрасль ЖКХ оказалась в плачевном состоянии.

Не платят по счетам

Как выяснили «Известия», Галина Хованская в своем письме к Михаилу Мишустину просит рассмотреть возможность принятия мер по поддержке предприятий ЖКХ, пострадавших в результате пандемии COVID-19.

Речь идет о 12 инициативах, главные из них таковы:

— включить предприятия водонапорно-канализационного хозяйства в список системообразующих;

— предусмотреть меры компенсации им недополученной выручки из федерального бюджета в размере порядка 270 млрд рублей;

— предусмотреть компенсации предприятиям отрасли выпадающих доходов из-за роста недополученных платежей, а также роста затрат на приобретение реагентов и комплектующих для обеспечения производственной деятельности, которые невозможно учесть в текущем тарифном периоде;

— ввести мораторий на перечисление страховых взносов и предоставить возможность отсрочки по всем налоговым платежам;

— приостановить направление в адрес налогоплательщика любых требований со стороны ИФНС;

— временно ограничить взимание с предприятий отрасли выплаты кредитов, процентов по ним и штрафных санкций.

Как пояснила «Известиям» Галина Хованская, написать письмо в правительство ее побудило обращение Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения в Госдуму.

— Ситуация во всей отрасли ЖКХ очень тяжелая, так как платежи населения существенно сократились. Особенно после того, как людям сказали, что им за это никаких штрафов не грозит, — отметила депутат.

В большей степени пострадали предприятия водоснабжения и водоотведения. До появления коронавируса они финансировались по остаточному принципу. Но в условиях самоизоляции именно обеспечение населения качественной питьевой водой является стратегически важным, пояснила парламентарий. По ее словам, сейчас из-за нехватки денег существует угроза ухудшения качества услуг населению и массового увольнения сотрудников этих предприятий, которые, очевидно, будут искать другие источники дохода.

— Сегодня в Москве конкурс на устройство по развозу продуктовых наборов — десять человек на место, — привела пример более перспективной профессии Галина Хованская.

В пресс-службе правительства от комментариев «Известиям» по обращению парламентария воздержались, объяснив это деталями служебной переписки. «Информация о принятых решениях регулярно публикуется на сайте government.ru», — добавили в Белом доме.

В Министерстве строительства и ЖКХ заявили, что держат ситуацию на контроле. «Минcтрой России на постоянной обратной связи с регионами и организациями ЖКХ», — отмечается в ответе «Известиям».

Так, 13 апреля глава ведомства Владимир Якушев провел селекторные совещания с управляющими компаниями, а также тепло- и водоснабжающими организациями страны по вопросам их текущей деятельности и мерам поддержки коммунальной сферы в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«На основании предложений, поступивших от регионов и предприятий комплекса, Минстрой подготовил и направил в правительство ряд предложений по дополнительным мерам поддержки предприятий, включая налоговые и кредитные преференции», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Также в министерстве отметили, что совместно с Минэкономразвития сегодня продолжается работа по формированию списка системообразующих предприятий в сферах тепло- и водоснабжения. Глава Минстроя Владимир Якушев 14 апреля сообщил, что документ может быть подготовлен уже к концу недели.

Катастрофическая ситуация

Исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова сообщила «Известиям», что предприятия этой отрасли не получили вообще никаких мер поддержки.

— Нас нет ни в числе системообразующих предприятий, ни в списках бизнеса, который может рассчитывать на поддержку. Нас это очень тревожит. Особенно непростая ситуация складывается в малых городах, — пояснила она.

Елена Довлатова отметила, что второй проблемой для отрасли стала отмена до 1 января штрафов и пеней за неоплату услуг ЖКХ. По ее словам, население многих субъектов восприняло это как разрешение не платить за коммуналку.

— К огромному сожалению, платежи водоканалов провалились до 50%, а в некоторых регионах до 70%. Мы пытаемся сами выравнивать эту ситуацию, но это очень тяжело, — отметила эксперт.

О кризисе в отрасли и угрозе неоказания услуг ЖКХ населению 16 апреля заявила мэр Челябинска Наталья Котова в прямом эфире в Instagram. По ее словам, в этой сфере трудятся 15 тыс. человек, которые могут просто не выйти на работу. Аналогичное заявление в этот же день сделал в соцсетях и глава Екатеринбурга Александр Высокинский, отметивший, что платежи за услуги ЖКХ снизились на 30%, и это может отразиться на безопасности горожан. О возможном двукратном сокращении платежей из-за мер поддержки населения сообщили в министерстве ЖКХ Башкирии.

Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, глава Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ Вера Москвина в разговоре с «Известиями» назвала ситуацию катастрофической.

— В Москве временное разрешение не платить за капитальный ремонт население восприняло как разрешение вообще не платить за услуги ЖКХ. Никто из людей не понимает, что это деньги, которые им потом всё равно придется отдать. Причем это повсеместно, по всей стране. Поэтому управляющие компании уже сейчас в ужасающем положении, — пояснила эксперт.

По ее словам, несмотря на это коммунальщики тратят сегодня средства на оказание услуг населению. Причем сейчас к ним прибавилась дезинфекция подъездов, а люди, которые ее выполняют, требуют доплаты за риск. Но денег нет, поэтому если ситуация не изменится, то это чревато банкротством компаний ЖКХ, отметила эксперт.