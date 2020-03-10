Ума уплата: цифровизация позволит сэкономить на ЖКХ до 30%

Технологии «умного города» помогут регионам сэкономить до 15% бюджетных средств. Для этого разработан первый национальный стандарт обмена электронными данными. Об этом «Известиям» сообщили в Российской венчурной компании (РВК), которая подготовила документ. Новые правила позволят создавать в городах единую систему для работы цифровых технологий в различных сферах — регулировать движение транспорта, уличное освещение, верно оценить показания счетчиков ЖКХ и другое. Всё это призвано увеличить комфорт граждан и снизить их расходы . Например, траты на ЖКХ могут сократиться до 30%.

Системный подход

В России разработан проект первого национального стандарта по обмену и использованию электронных данных в «умном городе». После публичного обсуждения его планируют внести на утверждение в Росстандарт, рассказал «Известиям» руководитель программ РВК, председатель технического комитета 194 «Кибер-физические системы» Никита Уткин. Он добавил, что стандарт предназначен для региональных властей и компаний, участвующих в обслуживании и развитии городов.

В пресс-службе Росстандарта «Известиям» сообщили, что разработка документов в сфере умных городов необходима для формирования полноценного нормативного регулирования цифровой промышленности и экономики. В Минстрой предложений по обсуждению проекта стандарта пока не поступало, сообщили «Известиям» в ведомстве.

–– При этом министерство открыто для обсуждения и взаимодействия по предложениям (в сферах компетенции ведомства), направленным на совершенствование подходов к цифровизации городского хозяйства и повышению качества жизни граждан, –– добавили в Минстрое.

«Умные города» создаются с применением новейших технологий, самого современного оборудования и иных инновационных продуктов, отметил член генсовета «Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров. Это позволяет экономить — например, за счет интеллект-сценариев уличного освещения расходы сокращаются на 30–70%. Так, после замены освещения в одном из кварталов Перми экономия составила 42%. По итогам внедрения «умного освещения» в Соликамске Пермского края за три месяца удалось сберечь 66,2%, рассказали в Минстрое.

Технологии «умного города» позволяют сократить траты бюджета города примерно на 15%, оценил независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук. Но есть барьер для их повсеместного внедрения — необходимость первоначальных инвестиций в формате государственно-частного партнерства (ГЧП), которые дают эффект не сразу, а только через какое-то время, отметил эксперт.

Умно и современно

Внедрение технологий «умного города» повысит доступность данных, считает Никита Уткин. Можно будет централизованно фиксировать и использовать открытую обезличенную информацию, которую оставляют сами горожане. Например, о том, как и где они посещают кафе, магазины, поликлиники и другие социальные учреждения, как оплачивают счета ЖКХ, как часто и куда вызывают такси, как горожане пользуются общественным и личным транспортом, и так далее.

Если собирать все данные централизованно, то можно создать условия для комфортного передвижения машинам скорой помощи, пожарным, специальным коммунальным службам (например, при использовании шлагбаумов домов). А также рассчитать необходимые новые маршруты общественного транспорта, корректно настроить светофоры и так далее , добавил он.

Как пояснили в Минстрое, в «умном городе», в котором взаимосвязанно работает множество систем, основной эффект — радикальное улучшение качества жизни людей.

–– Например, можно заранее предупредить аварийные ситуации, точнее вести учет потребляемых ресурсов и за счет этого расходовать их экономнее , –– рассказали в ведомстве.

Так, «умные технологии» позволяют повышать энергоэффективность жилых домов — благодаря расчету необходимого теплобаланса. Также проводится оценка приема показаний счетчиков ЖКХ, за счет чего можно выявлять незаконное пользование ресурсами или их утечки, отметила директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Это приводит к сокращению расходов не только городских бюджетов, но и самих жителей на ЖКХ. По оценке Павла Склянчука, экономия на энергетических потерях, которые сейчас связаны с нерациональным использованием ресурсов, может составлять 20%. Если учитывать в том числе снижение расходов УК на снятие показаний счетчиков и обработку данных, экономия способна достигать 30%, считает исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Стандарт позволит любому российскому предприятию, которое занимается производством датчиков и оборудования для телеметрии, представить свой продукт для решений «умного города». Открытость документа и конкретные требования дадут возможность максимально успешно совместить оборудование с любыми программными комплексами в различных городских проектах. Это будет способствовать вовлеченности компаний в производство оборудования на современных технологиях, рассказали «Известиям» в холдинге «ЭР-Телеком».