Не знаешь, где найдешь: автобус научили искать забытые вещи

В России разработали «умный» автобус, который может находить в салоне забытые вещи, пересчитывать пассажиров, а также сообщать о технических неисправностях диспетчеру. Такую систему сейчас тестируют в Кемерове. Встроенная в автобус нейросеть поможет определить, какие маршруты наиболее популярны у пассажиров и скорректировать количество транспортных средств на направлении, отметили эксперты.

«Умный» автобус разработал АО «Концерн «Автоматика» — дочерняя компания «Ростеха», уточнили «Известям» в пресс-службе госкорпорации. Там добавили, что пилотный проект запущен совместно с администрацией Кемерова, разработка отечественная. Специальный программный комплекс, встроенный в систему, использует данные с камер видеонаблюдения в салоне и с их помощью замечает забытые пассажирами предметы. После этого нейросеть подает сигнал диспетчеру.

Также система может определить количество человек в салоне с погрешностью в 2%. Кроме того, программа регулярно проводит проверку оборудования и технического состояния самого автобуса и при необходимости способна оперативно сообщить диспетчеру о неисправностях, рассказали в «Ростехе».

Комплексы видеонаблюдения с функцией аналитики широко используются для обеспечения безопасности во всем мире, рассказал президент Фонда информационной демократии Илья Массух. Например, камеры с функцией обнаружения забытых вещей используются на вокзалах и в аэропортах некоторых стран, уточнил он.

По словам эксперта, для контроля за оставленными предметами в ограниченном пространстве автобуса нужно не меньше четырех-пяти камер высокого разрешения. Стоимость одного комплекта оборудования не превысит нескольких десятков тысяч рублей, оценил Илья Массух.

Если система докажет свою эффективность, ее постепенно можно начать использовать по всей стране, считает директор Центра исследования транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константин Трофименко.

— Во многих регионах России основной вид автобусов — ржавый «ПАЗик», который, конечно, нецелесообразно обвешивать камерами. Но поскольку мы подходим к комплексной реформе городского общественного транспорта, было бы логично предложить перевозчикам использовать эту систему, — отметил собеседник «Известий».

По словам Константина Трофименко, новинка также позволит оптимизировать маршруты общественного транспорта.

— Получив актуальные данные о пассажиропотоке, мы сможем, во-первых, узнать реальные доходы коммерческих и муниципальных перевозчиков, во-вторых, понять, какие маршруты более загружены, а какие менее популярны. Это позволит менять транспортную схему городов: например, выпускать в часы пик больше автобусов на самые популярные направления, — подчеркнул он.

В Москве видеонаблюдение с функцией распознавания лиц работает в метрополитене. С его помощью удалось задержать десятки преступников, находящихся в розыске. Власти столицы решили масштабировать проект: до конца года на улицах появится 7 тыс. новых камер, часть из которых будет подключена к нейросети, умеющей распознавать лица людей. Видеозаписи используются в расследовании 70% правонарушений. Кроме того, в этом году интеллектуальное видеонаблюдение появится в метро Новосибирска.