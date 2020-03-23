За ценой постоим: Минстрой проконтролирует стоимость ЖКХ в регионах

Губернаторам по согласованию с Минстроем предоставят право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах. Такой законопроект готовится к внесению в Госдуму в сентябре. Как пояснили «Известиям» в министерстве, в настоящий момент в регионах действует система расчета, которая была введена еще в 2017 году. По мнению депутатов, инициатива приведет к снижению цены и повышению качества услуг — поддержать инициативу готовы во всех фракциях Госдумы. Эксперты предлагают установить за ней общественный контроль, чтобы не получить повышения цен за эти услуги.

Больше контроля

Как сообщили «Известиям» в правительстве, законопроект «О внесении изменений в статьи 12 и 156 Жилищного кодекса РФ» согласно плану будет внесен в кабмин в марте, а в Госдуму в сентябре этого года.

Этот документ наделяет исполнительную власть субъектов правом по согласованию с Минстроем выбирать «вариативную систему» оплаты за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании подъездов, лифтов, дворов, домофонов или подвалов. То есть устанавливать индивидуальный для своей территории порядок расчета расходов граждан и организаций, управляющих многоквартирными домами.

«Нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ может быть установлен иной от предусмотренных частями 9.2 и 9.3 настоящей статьи (156, ЖК) порядок расчета», — говорится в тексте законопроекта.

Как рассказали «Известиям» в министерстве, в настоящий момент в регионах действует система расчета, которая была введена еще три года назад. Согласно постановлению правительства, расчет по единой схеме производится по инициативе уполномоченных органов, ресурсоснабжающих организаций, а также управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных организаций. Никакого согласования с Минстроем не требуется.

— Речь идет о начислении платы за содержание жилого помещения, которая включает в себя коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Эта система отличается от той, что сегодня уже используется в Москве, — пояснили в пресс-службе министерства.

Там отметили, что помимо поправок в Жилищный кодекс будут также внесены изменения в федеральный закон «О статусе столицы РФ».

Законопроект Минстроя позитивно оценили во фракции «Единой России» в Госдуме.

— Думаю, что эту инициативу можно поддержать, так как она направлена на наведение порядка. Страна у нас большая, регионы разные. Поэтому правильно оставить за Минстроем право устанавливать верхние и нижние границы стоимости этих услуг, — пояснил «Известиям» член фракции, первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

По его словам, если плата будет слишком низкой, это убьет бизнес, который занимается обслуживанием многоквартирных домов. Если высокой, то будет недовольно население.

— Думаю, что граждане от этого только выиграют, потому то появится контроль. Ведь сегодня где-то эти тарифы уже завышены, и люди не могут добиться понимания, — пояснил депутат.



По его его словам, ранее с Минстроем уже проводили консультации на эту тему.

Глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, представитель фракции «Справедливой России» Галина Хованская заявила «Известиям», что проблема завышения стоимости этих услуг существует, но она бы хотела ознакомиться с законопроектом.

— Ресурсники требуют свое, но ведь за услуги платят не все граждане, а где-то около 80%. И где взять эту дельту управляющим организациям — большая проблема, потому что они реально банкротятся, — пояснила депутат, отметив, что недавно по этому поводу к ней обратилась одна из управляющих организаций Краснодарского края.

Своя цифра

Позитивно отнеслись к инициативе в оппозиционных фракциях.

— Сегодня каждый многоквартирный дом, чтобы установить эту плату, собирает собрание, на котором управляющая кампания предлагает гражданам ее величину и обоснование. Жильцы могут с этим не соглашаться, но в итоге у каждого дома получается своя цифра. Если эти нормы будут устанавливаться под контролем Минстроя, который будет регулировать их предельную величину, то порядка будет больше, а завышения стоимости меньше, — заявил «Известиям» первый зампред комитета по бюджету Госдумы, коммунист Валентин Шурчанов

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что вопросов к работе управляющих компаний и ТСЖ очень много.

— У населения есть претензии и к качеству, и к стоимости этих услуг. Поэтому если этот законопроект Минстроя приведет к снижению цены и повышению качества при участии министерства, то это надо поддерживать. Но окончательный вывод можно будет сделать, когда текст этого законопроекта поступит в Госдуму и будет рассмотрен региональными парламентами, — пояснил «Известиям» парламентарий.

По его словам, важно, чтобы за красивыми формулировками не появилось что-то отрицательное.

Член комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Артем Кирьянов заявил «Известиям», что данная инициатива логична, потому что вопросы с определением стоимости содержании общего имущества должны решаться с учетом региональной специфики и экономической ситуации на местах. По его мнению, она может быть поддержана, но при этом нужно, чтобы за ее реализацией был организован общественный контроль, хотя бы в рамках переходного периода. Это исключит ситуации, при которых произойдет повышение стоимости содержания общедомового имущества, отметил эксперт.