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Билборд позора: адреса должников по ЖКХ разместили на медиаэкране у трассы

Управляющая компания готовит новые списки, а должники подумывают обратиться в суд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Билборд позора: адреса должников по ЖКХ разместили на медиаэкране у трассы
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2020-03-13 17:32:11
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В Челябинске управляющая компания решила нетривиально подойти к проблеме долгов по услугам ЖКХ и разместила адреса и суммы долга на мультимедийном щите как раз по пути в новостройку. Одним жильцам подход понравился, другие не оценили: мера не поможет, зачем только деньги на такую «рекламу» тратили, да и не нарушили ли закон — вопрос. О том, можно ли найти управу на управляющую компанию и как еще стыдят должников, читайте в материале «Известий».

На перекрестке двух дорог

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Видео с необычным билбордом появилось в группе микрорайона «Академ Риверсайд». На зеленом фоне список из 10 должников, за которыми тянется неоплаченный счет по квитанциям на сумму свыше 40 тыс. рублей. Так 170-я квартира, расположенная по адресу: ул. Наркома Малышева, 8, задолжала за коммуналку 156 212 рублей.

«Артем, и не стыдно? Деньги на эту рекламу пустили», — недоумевала одна из участниц группы Алина в адрес директора управляющей компании Артема Клименко. Некоторые жильцы засомневались в действенности такого пиара и напомнили о проблемах: где-то в подъездах камеры не работают, сломан доводчик подъездной двери, где-то нет напольной плитки.

«Стыдно — это когда не хватает денег на благоустройство в районе и повышение зарплаты дворникам из-за должников», — парировал директор. На зарплату дворникам, кстати, деньги нашлись, как и «нашли также на зарплату специалистам по работе с должниками, СМС-рассылку должникам, юристам, госпошлину на подачу заявлений в суд». В общем, воздействовать на неплательщиков пытаются усиленным составом.

Идею с билбордом Артем Клименко придумал сам — несколько месяцев обдумывал и советовался с юристами. Таких должников у него 30 тыс.

«Этих людей не можем найти ни мы, ни судебные приставы. Долги копятся, а людей нет», — пояснил свое решение Znak.com директор управляющей компании.

жкх1
билборд
Фото: vk.com/academ
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«Квитанции приходят с заоблачными цифрами, стараемся платить вовремя, но постоянно какие-то долги с огромными суммами, на днях займусь этим вопросом, — заметила жительница дома Елена. — А больше всего интересует вопрос: куда столько уходит воды, когда смотрю на суммы за общедомовые нужды? Вода должна литься сутками, не выключаясь. Что-то не замечала, чтобы уборщица драила каждый этаж часто».

Найти должников сложно, но можно — адрес и квартира хорошо видны на экране. Самые большие задолженности из списка числятся за пустыми квартирами, которые собственники приобрели еще на стадии котлована, а теперь продают. Но некоторые квартиры всё же обитаемы. Как рассказала РЕН ТВ должница Мария, квитанции она получала и видела себя в списках на баннере. Всё понимает, но надо сначала расплатиться с кредитами. Впрочем, спросить с управляющей компании за идею с медиаэкраном тоже планирует.

«Это, конечно, очень неприятно, что он выставлен на всеобщее обозрение. Я собираюсь обратиться в суд за помощью», — отметила девушка в разговоре.

К слову, ролик транслируют уже неделю, но, как пишут местные СМИ, коммунальщики эффекта от такой рекламы не почувствовали — деньги рекой не льются и пристыженные должники в очередь с повинной не выстраиваются. Управляющая компания готовит новый «позорный» список для билборда.

Траурный марш, стикеры и трубы узлом

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Челябинская область — та еще родина креатива. Лет 12 назад в городе Троицк коммунальщики разыгрывали целые спектакли под окнами муниципальных общежитий с самым большим долгом: оркестр играл траурный марш, а актеры в костюмах ангела и демона спорили между собой о том, надо ли платить коммунальщикам. Рассказывали, что тогда «собираемость» долгов в городе увеличилась вдвое.

«Сразу почувствовали какое-то движение по оплате задолженности. Люди пошли в кассы. У меня есть несколько знакомых, которые звонили мне, спрашивали, к кому будут приходить. Я говорю, что это лотерея, кому повезет», — отмечала замдиректора управляющей компании.

А еще были стихи в стиле «Окон РОСТА» — их рассылали вместе с квитанциями по квартплате: «Ваш долг вернем мы обязательно! Какой ценой? Реши самостоятельно».

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стикер
Фото: otr-online.ru
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Воронежские коммунальщики наклеивают на двери злостных неплательщиков красные стикеры с требованием погасить задолженность. Авось сработает — в городе сотни неплательщиков, за которыми числится 330 млн рублей. По словам сотрудников управляющих компаний, основа у стикеров крепкая — надо очень постараться, чтобы оторвать «красную метку». Пока знаки небольшие, но в планах увеличить размеры до листа А4 — в качестве последнего предупреждения перед обращением в суд.

В Самаре, например, коммунальщики установили у подъездов должников завязанные в узел трубы. Так соседи узнают, что у неплательщика в такой-то квартире перекрыта канализация за просрочку по платежам более чем на три месяца. К слову, эта же компания устанавливала пирамиды позора с надписью «здесь живет должник». Одно время пирамиду ставили у дома неплательщиков: весила бетонная конструкция коло 3 т, служила на совесть (сообщалось, что с ее помощью удалось вернуть более миллиона рублей), за что и пострадала — один из должников разбил ненавистное клеймо и увез подальше от дома. Выведенного из строя бойца заменили, а потом и усовершенствовали конструкцию: в декабре прошлого года пирамиду позора приноровились подвешивать у балкона должника.

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подъезд
Фото: РКС-Самара
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«Выглядит это, конечно, и нелепо, и жутко. «Прославили» соседа на всю округу», — делились впечатлениями жильцы.

Нарушили или нет?

В случае с билбордом на границе челябинских улиц пошли разговоры: а не нарушила ли управляющая компания закон «О персональных данных»? Экспертные мнения разделились.

«По адресу идентифицировать конкретного человека нельзя, — считает юрист Александр Щербинин. — Поэтому указание адреса не является нарушением закона о персональных данных. Если бы управляющая компания указала в объявлении ФИО, тогда люди, чьи данные были раскрыты, могли бы потребовать исключить эту информацию и возместить им моральный ущерб».

С другой стороны, пристыдили на весь город, указали адрес — как-то неэтично. За справедливостью должникам предлагают обратиться в государственную жилищную инспекцию, которая проверит, не вышла ли управляющая компания за рамки своих полномочий, или с жалобой в Роскомнадзор.

«Всё равно есть нарушение, — считает в беседе с «Известиями» адвокат Максим Блинов и советует для начала обратиться в местную прокуратуру. — В соответствии с п. 1. ст. 3 закона «О персональных данных» «персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу». Коммунальщики распространили данные, которые косвенно относятся к физическому лицу».

По словам адвоката, в свое время Роскомнадзор дал разъяснение о том, что управляющая компания вправе уведомить жильца о задолженности по коммунальным платежам, публикуя соответствующие сведения на своем официальном сайте либо вывешивая список при входе в подъезд.

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Роскомнадзор
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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«В данном случае был билборд. Да, по приведенным на нем данным нельзя установить имя, фамилию, отчество, но имеется косвенное раскрытие персональных данных. Собственники вправе обратиться в суд за моральной компенсацией, и дальше всё будет зависеть от суда, — отмечает Максим Блинов. — Компенсация будет самая минимальная. В лучшем случае до 5 тыс. рублей, но, может быть, это чему-то научит местные органы ЖКХ».

Вероятно, фонтанировать идеями, не переходя на личности и за рамки закона, это единственное, что остается коммунальщикам в борьбе с неплательщиками. 2 марта в Госдуму был внесен законопроект о запрете управляющим компаниям, ТСЖ и ЖК передавать коллекторам просроченные задолженности по жилищно-коммунальным платежам. Авторы предлагают внести изменения в ст. 155 Жилищного кодекса РФ. Как отмечается в пояснительной записке к документу, в России уже есть закон, запрещающий работать коллекторам по долгам ЖКХ, но управляющие компании смогли найти лазейку и стали заключать так называемые агентские договоры, по которым к работе можно привлечь коллекторов.

«Кроме того, законопроектом мы повышаем уровень защиты персональных данных граждан, устанавливаем обязанность управляющей компании обеспечивать конфиденциальность и безопасность личных данных граждан, которые стали известны им с уступкой прав, а в противном случае — нести ответственность за их разглашение», — отметила один из авторов законопроекта зампредседателя Госдумы Ирина Яровая.

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