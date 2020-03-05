Муниципал, да удал: местных депутатов включат в комиссии по капремонту

За муниципальными депутатами предложили законодательно закрепить возможность входить в комиссии по приемке капремонта домов. Инициативу, которая призвана помочь гражданам эффективнее отстаивать свои права, планируют внести в Госдуму в ходе осенней сессии. Об этом «Известиям» сообщил один из ее авторов, председатель комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению Александр Козлов. В данный момент в комиссии по приемке капремонта входят только мундепы столицы, однако эту практику стоит распространить на всю страну, считают эксперты. Ранее о необходимости усиления муниципалитетов заявлял Владимир Путин.

Домашний мундеп

Наделить мундепов правом входить в комиссии по приему результатов капремонта предложили в «Единой России». В данный момент, как сообщил «Известиям» координатор федерального проекта ЕР «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов, идут консультации с ассоциациями муниципалитетов, после чего планируется внести предложение на рассмотрение Госдумы. Авторы инициативы рассчитывают, что это может произойти в ходе осенней сессии парламента.

— Сейчас много говорят о расширении полномочий муниципальных депутатов. Учитывая, что программа капремонта действует по всей стране и в нее включены тысячи многоквартирных домов, нужно говорить о том, что жители не должны оставаться с капитальным ремонтом один на один, — отметил Александр Козлов.

Сегодня в комиссии по капремонту входят только представители местных властей, управляющих компаний и сами собственники. Мундепы принимают участие в открытии, приемке и контроле качества работ пока только в Москве. Стоит отметить, что местные власти тоже попали в состав комиссий недавно — соответствующий закон был принят 2 декабря 2019 года. С момента его официального опубликования представители городских, районных и сельских администраций получили право принимать работы по капремонту.

Предложение единороссов уже поддержали в думском комитете по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

— Это полезная инициатива, и помощь на этом участке работы очень нужна, так как качество и сроки работ по капремонтам не всегда на должном уровне, — заявил «Известиям» первый зампред комитета Сергей Пахомов.

Парламентарий подчеркнул, что участие местных депутатов существенно укрепит позиции граждан в комиссиях и поднимет итоговое качество работ по капремонтам жилых домов.

За распространение опыта, уже ставшего привычным для Москвы, выступают и в столичном парламенте.

— Именно активное участие москвичей и контроль со стороны муниципальных депутатов сегодня позволяет столичной программе капитального ремонта жилья работать эффективнее. Думаю, что опыт Москвы могут взять на заметку многие регионы, — сказал «Известиям» председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он напомнил, что в столице за каждым домом, в котором идет капремонт, закрепили конкретного депутата, который контролирует ход работ и принимает участие в открытии и приемке объекта.

Однако не все настроены столь позитивно. Например, президент Общероссийского конгресса муниципальных образований, депутат Госдумы Виктор Кидяев считает, что к использованию опыта Москвы в субъектах РФ необходимо подойти взвешенно. Столичный регион заметно отличается от других территорий России, напомнил он.

Властный ресурс

Эксперты, опрошенные «Известиями», также поддерживают распространение московского опыта на все субъекты РФ.

— К сожалению, при всех возможностях граждан непосредственно контролировать капремонт, осуществляемый за их деньги, у большинства жителей зачастую не хватает энергии, сил и времени включаться в этот процесс, — пояснил «Известиям» председатель комиссии Общественной палаты по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов.

Привлечение муниципальных депутатов к контролю за капремонтом по всей стране планируется осуществлять с помощью всероссийских ассоциаций муниципальных депутатов, отмечают инициаторы законопроекта.

— Поддержание достойного состояния жилого фонда входит в круг важнейших вопросов местного значения. Поэтому органы местного самоуправления, несомненно, должны принимать участие в процессе капремонта, — считает президент Общероссийского конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев.

Однако муниципальные депутаты могут не иметь навыков в сфере контроля за капремонтом, и это необходимо учитывать, заметил он. Более того, необходимо четко прописать новые полномочия мундепов и внести изменения в нормативные акты хотя бы на муниципальном уровне.

Согласно статистике обращений, поступивших в приемные общественного контроля в сети ЖКХ в 2019 году, чуть более 30% проблем было связано именно с качеством работ по капремонту. Еще 22,6% обращений граждан были связаны с взносами — уплата, учет, размер и изменение. На третьем месте оказались запросы, связанные с качеством формирования региональных программ по капремонту (16,2%).

Депутаты действительно могут помочь с решением этих проблем, но не все из них компетентны, согласна и зампред комиссии ОП по территориальному развитию и местному самоуправлению, исполнительный директор центра общественного контроля «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева.

— Что касается приемки, то депутаты, которые не специализируются на этой теме, могут выявить проблемы не лучше собственников. Однако у них есть властный ресурс, чтобы пресекать возможные нарушения, — сообщила эксперт.

Как рассказал Александр Козлов, для повышения уровня подготовки в сфере ЖКХ для депутатов из регионов будут организованы семинары. Тестовое занятие прошло в Москве 2 марта — мундепы изучали региональную программу капремонта общего имущества в многоквартирных домах, механизмы взаимодействия с УК (управляющими компаниями), подрядными организациями и собственниками жилья, а также участвовали в тренингах по информационно-методической поддержке граждан.