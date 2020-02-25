Третье колесо: 34% автобусного парка ДФО эксплуатируется сверх срока

Треть пассажирского наземного автотранспорта на Дальнем Востоке находится в изношенном состоянии. Доля парка с превышенным сроком полезного использования (больше 10 лет) в целом по ДФО достигла почти 34%, сообщили «Известиям» в Министерстве транспорта. Лучшие показатели в Сахалинской области (там таких автобусов 8%). Худшие — в Забайкальском крае (63,7%). В регионе «Известиям» сообщили, что ситуация «постепенно исправляется» — в 2019 году на закупку нового пассажирского автотранспорта было потрачено 328 млн рублей.

Вышли из класса

Наиболее позитивная ситуация в сфере пассажирских перевозок складывается в ЦФО, лидерами в котором являются Москва и Московская область, сообщили «Известиям» в Национальной ассоциации предприятий автомобильного и городского пассажирского транспорта. В число отстающих наряду с Дальним Востоком входят Южный и Северо-Кавказский федеральные округа — там ситуация также оставляет желать лучшего, отметили в ассоциации. При этом разница между регионами самого ДФО огромна, подчеркнули в Минтрансе.

— Доля парка со сроком сверх полезного использования (10 лет) в целом по ДФО составляет порядка 34%. Наиболее изношен подвижной состав в Забайкальском крае — 63,7%, а наилучшие показатели в Сахалинской области — автобусы, находящиеся в эксплуатации более 10 лет, составляют 8% парка, при этом более половины автопарка представлено новыми автобусами, работающими менее пяти лет, — сообщили в ведомстве.

По классу вместимости пассажирские автобусы различаются на малые, средние и большие. Малые могут перевозить до 40 пассажиров, средние — до 60, а некоторые большие способны доставить до места назначения более 90 человек. Наибольший дефицит регионы испытывают с автобусами среднего и большого класса, выяснили «Известия». Это связано прежде всего с дороговизной машин этих классов.

а1 Автобус в Южно-Сахалинске Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов

Нехватка транспорта актуальна для многих дальневосточных регионов. Как пояснили в министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, большая доля пассажирских перевозок приходится на частных перевозчиков, финансовые возможности в приобретении и обслуживании автобусов среднего и большого класса которых весьма ограничены.

«Поэтому транспортными предприятиями республики используются автобусы малого класса. Провозная способность автобусов малой вместимости в четыре-пять раз ниже автобусов большого и среднего класса. Это приводит к превышению норм предельной вместимости средства в городском и пригородном сообщении в пиковые часы, а также перегрузке улично-дорожной сети», — пояснили «Известиям» в письме за подписью министра республики.

В 2020 году минтранс Бурятии направил заявку на приобретение 50 автобусов большой вместимости. На данный момент данное обращение находится на рассмотрении в федеральном ведомстве.

а2 Автобусы в Улан-Удэ Фото: РИА Новости/Мария Плотникова

В Забайкальском крае, где, по данным Министерства транспорта России, почти две трети пассажирского парка находится в изношенном состоянии, тоже обновляют преимущественно автобусы среднего и большого класса. Об этом «Известиям» рассказали в министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта края.

— В 2019 году министерством в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края для городского округа «Город Чита» было закуплено 42 автобуса среднего и большого класса, а также семь автобусов малого класса для муниципальных образований Забайкальского края на сумму 328 млн рублей, — отметили в региональном министерстве, добавив, что в 2020 году Чите будет передан 31 автобус среднего класса.

«Известия» попытались выяснить ситуацию в других субъектах, однако оперативно дать комментарий в профильных ведомствах Хабаровского края, Якутии, Магаданской и Сахалинской областей не смогли.

Меры исправления

Ситуация с пассажирским транспортом на местах действительно неидеальна, отметили представители дальневосточных регионов в парламенте.

— В крупнейших городах Якутии (Якутск, Нерюнгри и Мирный) постепенно идет процесс обновления парка общественного транспорта. Сказать, что там всё хорошо, мы пока не можем, но система работает. В основном на местах используется муниципально-частное партнерство. Это очень распространено в Якутске, — отметил депутат Госдумы от Якутии, первый зампред комитета палаты по охране здоровья Федот Тумусов в разговоре с «Известиями».

В Магаданской области жалоб на состояние автобусов и маршруток от жителей не поступало, но проблемы тем не менее есть. Об этом «Известиям» рассказала депутат от региона, зампред комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь.

f3 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— У нас суровый край, поэтому важно, чтобы автобусы были в хорошем состоянии, утеплены, приезжали вовремя. От моих земляков жалоб по этим направлениям не поступало. Один из руководителей крупнейшего автопредприятия в регионе информировал меня о том, что автобусный парк постоянно обновляется. Автобусов старше 10 лет практически нет, — рассказала она «Известиям».

Однако в области существует проблема, связанная с прохождением водителями аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, отметила депутат. Она связана с тем, что данная проверка для водителей обязательна, но в настоящее время они проходят ее за пределами Магаданской области.

Состояние же автопарка, обслуживающего пассажирские перевозки, зависит от ряда причин, считают эксперты.

— Среди них можно выделить как общее развитие региона, состояние банковского сектора, наличие заводов, выпускающих пассажирский автомобильный транспорт, и лизинговых организаций, — рассказали «Известиям» в Национальной ассоциации предприятий автомобильного и городского пассажирского транспорта.

В Минтрансе заверили: обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в регионах продолжится. Кроме того, там рассказали о предстоящем проведении оценки мер по развитию городского пассажирского транспорта, реализуемых в регионах. Речь идет прежде всего о транспортном планировании, оптимизации маршрутной сети и переходе к безналичной оплате проезда.