Делу труба: капремонт домов могут перенести на год из-за коронавируса

В регионах России капитальный ремонт домов могут отложить на следующий год из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такой прогноз «Известиям» дали участники отрасли. В условиях самоизоляции рабочим запрещено заходить в квартиры, поэтому они не смогут приступить к ремонту инженерии. При этом в Московском регионе все строительные работы уже приостановили. Если такая ситуация продлится несколько месяцев, ремонт будет невозможно завершить до начала отопительного сезона. Также сроки могут быть перенесены в результате финансовых проблем подрядчиков и снижения собираемости платы с жильцов. Но глобально система капремонта не пострадает и восстановится после окончания эпидемии, считает глава профильного комитета Госдумы Галина Хованская.

Трудности изоляции

Во время самоизоляции рабочим компаний-подрядчиков запрещено заходить в квартиры граждан из-за угрозы распространения коронавируса. Поэтому они не смогут приступить к ремонту инженерии в домах — трубы горячего и холодного водоснабжения, а также отопления расположены в квартирах, рассказала «Известиям» исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова.

Если ограничения продлятся до июля, ремонт инженерии не успеют закончить до отопительного сезона — и тогда его придется отложить до следующего года, прогнозирует она.

Как сообщалось ранее, в Москве и Московской области на три месяца приостановили сбор взносов за капремонт. В столичном регионе уже остановлены строительные и ремонтные работы. Платить сборы до 1 июля не нужно также жителям Кировской и Пензенской областей, в некоторых субъектах платежи приостановили до июня.

капремонт Фото: TASS/YAY/Sal Burciaga

По мнению главы комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, в таких условиях отмена сбора — правильное решение, поскольку тратить деньги пока все равно не на что.

— Неизвестно, сколько продлится эпидемия — сейчас она развивается только по нарастающей. Пока мы даже не дошли до пика, потом будем столько же идти вниз. Хорошо бы с этим разобраться хотя бы до конца лета , — сказала Галина Хованская.

Она подтвердила «Известиям», что работы по капремонту придется отложить. Сейчас все силы должны быть направлены на финансирование медицинских учреждений, добавила она.

Вероятно, запланированный объем работ по капитальному ремонту будет выполнен на 65-85% — в зависимости от региона, спрогнозировал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. При этом работы, которые будут отложены на следующий год, станут дороже — повысится стоимость материалов и оплата труда ремонтников, отметил он.

Приостановка же сбора взносов может пошатнуть платежную дисциплину в будущем, считает эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Поэтому московскому примеру другие регионы пока следуют неохотно, отметил он.

Как ранее сообщали «Известия», из-за кризиса около 70% россиян, возможно, не оплатят ЖКУ в апреле. По мнению директора НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяны Вепрецкой, собираемость взносов за капремонт может понизиться пропорционально. По прогнозу исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой — на 50%. А по оценке Павла Склянчука — на 20%. На восстановление платежной дисциплины потребуется около пяти лет, считает Светлана Разворотнева.

В Минстрое «Известиям» сообщили, что ведомство находится «на постоянной связи с предприятиями ЖКХ и проводит мониторинг ситуации, складывающейся в отрасли». Сейчас прорабатываются предложения по решению вопросов, связанных с проведением капремонта, рассматриваются различные графики. Работа ведется совместно с руководством регионов и предприятиями ЖКХ, рассказали в министерстве.

Подрядный кризис

Капремонт может быть отложен на следующий год или выполнен в ущерб качеству, если возникнет дефицит строительных подрядчиков, высказал мнение Павел Склянчук. Сейчас в стране работают около 9 тыс. таких компаний, и 19% из них имели низкие показатели деятельности еще до начала кризиса, рассказал «Известиям» генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт площадки «Жилье и городская среда» ОНФ Николай Алексеенко.

— В текущей экономической и эпидемиологической ситуации именно эти подрядчики первыми попадут под удар. В целом доля компаний «в красной зоне» может в ближайшие два месяца вырасти с 20 до 40%, — добавил эксперт.

ремонт Фото: ТАСС/Александр Щербак

В некоторых регионах уже полностью приостановлены работы по капремонту. Причем на неопределённый срок – до особого распоряжения. Выросшие издержки ударят по финансовому состоянию подрядчиков , отметил Николай Алексеенко.

Компаниям необходимо оплачивать текущие расходы, платить заработную плату сотрудникам, обеспечивать их проживанием и питанием, если они трудятся вахтовым методом. Движение денежных потоков в компаниях по факту прекращено, и те, кто не успел накопить ликвидную подушку, будут испытывать трудности, объяснил он.

— В некоторых регионах и до пандемии были проблемы с подрядчиками. А если сейчас часть из них еще и обанкротится, будет сложно найти новых исполнителей в короткие сроки, — сказала Светлана Разворотнева.

В результате приостановки и переноса работ по капремонту на счетах региональных операторов скопятся остатки нереализованных средств жильцов, сказал Павел Склянчук. Обычно регионы пытаются избегать таких ситуаций, чтобы не подрывать доверие к системе «общего котла» , отметил он.

Для граждан перенос ремонта может стать неприятным сюрпризом, но глобально система не пострадает, считает Светлана Разворотнева. Работа фондов капремонта планируется на десятилетия вперед, поэтому из-за сдвига на год вперед кардинально ничего не поменяется, пояснил гендиректор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко.