Все свои дома: траты россиян на ЖКУ в самоизоляции вырастут на 30%

В период самоизоляции расходы российских семей на оплату ЖКУ вырастут примерно на треть. Такой прогноз «Известиям» дали эксперты отрасли. Речь идет о тратах на горячую и холодную воду, а также электричество — их потребление рассчитывается по приборам учета. Находясь дома круглые сутки, люди неизбежно увеличивают расход ресурсов. В качестве помощи населению на время пандемии управляющие компании будут отменять штрафы за неуплату услуг ЖКХ, льготы начнут автоматически продлеваться, а в столичном регионе приостановят сбор взносов на капремонт. Однако наиболее эффективной мерой был бы отказ от повышения в этом году тарифов на коммуналку, считают некоторые эксперты.

Расходный рост

Для борьбы с распространением коронавируса в регионах России вводится карантин. Если ограничения продлятся 2–4 недели, семья из трех человек может переплатить за услуги ЖКХ — воду и свет — до 30%. Такой прогноз «Известиям» дал эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Например, в Москве платежка может увеличиться на 1,5–2 тыс. рублей, уточнил он.

Тенденцию подтвердили другие эксперты сферы ЖКХ. Траты увеличатся у тех граждан, которые платят за горячую и холодную воду, а также электроэнергию по счетчикам, расходы остальных будут рассчитываться по стандартным нормативам, подчеркнул глава Центра муниципальной экономики и права Борис Хмельников. Раньше люди проводили вне дома около 10 часов, теперь же находятся в квартирах круглые сутки — потребление ЖКУ неизбежно увеличится , добавил он.

ЖКХ_1 Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Отопление и услуги по содержанию дома тарифицируются не по приборам учета, поэтому их цена останется прежней. В среднем она составляет около 70% от платежки, поэтому траты на ЖКУ во время карантина вряд ли повысятся более чем на 30% , отметил Борис Хмельников.

Люди стали чаще готовить еду дома, пить чай и кофе, посещать уборную — всё это расход воды. Более существенные траты на электроэнергию связаны с удаленной работой на компьютере и сидением перед телевизором , отметила генеральный директор Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ Вера Москвина.

— В семье как минимум два компьютера. Все процессы — переговоры, встречи, — которые раньше происходили вживую, теперь перешли в онлайн. Думаю, даже у одинокого человека, работающего из дома, могут сильно повыситься траты на одну только электроэнергию, — считает эксперт.

Также существенно может увеличиться расход электричества в связи с приготовлением еды — если в квартире не газовая, а электроплита , отметил Павел Склянчук. В среднем потребление может возрасти с 70 кВт·ч на человека до 100. При этом в газифицированных домах выше тарифы на электроэнергию, поскольку в домах с электроплитами действует понижающий коэффициент (0,7) на свет, напомнил эксперт.

ЖКХ_2 Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Особенно заметно вырастет потребление именно холодной воды, которая всегда расходуется больше горячей. Раньше один человек в месяц использовал 2–3 кубометра, теперь показатель может увеличиться до 5–6, оценил Павел Склянчук.

При этом серьезного повышения нагрузки на системы ЖКХ не произойдет, поскольку потребление сгладится — теперь инфраструктура используется более равномерно в течение дня, а не как раньше — в часы пик . Это благотворно скажется на насосном оборудовании в домах, добавил эксперт.

По мнению директора по развитию Professional FM Александра Устинова, у тех граждан, которые займутся на карантине ремонтом, расходы на ЖКУ (электричество и воду) могут вырасти и на 40%.

В помощь гражданам

Для поддержки населения во время пандемии коронавируса региональные управляющие компании временно отменяют начисление пеней за просрочку платежей. Но, несмотря на это, если люди не потеряли свои доходы, лучше продолжать своевременно оплачивать коммуналку , чтобы после не оказаться с накопленными непогашенными счетами, подчеркнул Павел Склянчук.

Также, в соответствии с указом президента, в течение полугода будут без предоставления справок продлеваться социальные пособия и льготы на ЖКУ для малоимущих граждан. Активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) возьмут под контроль выполнение этого указа в регионах, отметила координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина.

В столице и области на три месяца отменен сбор взносов на капремонт. Первые квитанции без этих платежей жители Подмосковья получат в мае, сказали в пресс-службе министерства ЖКХ региона.

Однако, по мнению Веры Москвиной, все перечисленные меры поддержки граждан недостаточно эффективны.

— Гораздо правильнее было бы в этом году в связи с такой ситуацией отменить индексацию тарифов ЖКХ, которая происходит ежегодно 1 июля, — считает эксперт.

Как ранее сообщали «Известия», в 2020 году в среднем по стране ожидается четырехпроцентное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.