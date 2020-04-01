Процент с плеч: комиссии за оплату ЖКУ хотят отменить в апреле

Банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ предложили отменить уже в ближайшее время, не дожидаясь одобрения соответствующего законопроекта. Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил главе Центробанка письмо, в котором указал, что это может быть одной из мер поддержки населения в условиях пандемии коронавируса, особенно с учетом режима самоизоляции. Копия документа имеется в распоряжении «Известий». Сегодня комиссии составляют от 0,5% до 3% в зависимости от кредитной организации, хотя некоторые банки уже сделали эту услугу бесплатной. Глава профильного комитета Госдумы Галина Хованская предложила дождаться принятия законопроекта, который, по ее прогнозам, будет рассматриваться уже в середине апреля.

Отмена сборов

В период самоизоляции россияне будут вынуждены оплачивать услуги ЖКХ дистанционно. Выбор посредников с наиболее выгодными условиями сужается — в основном онлайн-услуги предлагают кредитные организации. В связи с такой ситуацией ОНФ направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной письмо с предложением отменить комиссии банков за подобные платежи до принятия депутатского законопроекта, который был внесен в Госдуму в феврале 2020 года. Копия документа имеется в распоряжении «Известий». Ранее инициативу об отмене комиссий концептуально поддержал президент РФ, напомнила сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева.

— Комиссии, которые сейчас взимают банки, — дополнительная финансовая нагрузка на семьи с невысоким доходом. Было бы нечестно взимать дополнительную плату с людей, которые вынужденно находятся в самоизоляции, — сказала координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина.

В среднем размер дополнительных расходов составляет 0,5–3% от суммы платежки, отметила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

По мнению эксперта, отменить комиссии действительно нужно, и не только во время пандемии. Есть банки, которые уже сейчас проводят эти платежи без комиссии. Они получают свои дивиденды за счет короткого использования больших сумм, подчеркнула Светлана Разворотнева.

В депутатском законопроекте предлагается отменить комиссии не только банков, но и платежных агентов, а также «Почты России». Как говорится в пояснительной записке к документу, только за 2018 год все предприятия сферы ЖКХ страны выставили счета на общую сумму 2,63 трлн рублей.

Однако вопрос об отмене комиссий — это не компетенция ЦБ, считает глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Для этого нужно принять именно закон, подчеркнула она.

Сейчас ЦБ не имеет законодательного права ограничивать тарифы за банковские операции, в том числе за прием платежей по ЖКУ, подтвердил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков. Он уточнил, что законопроект об отмене комиссий за услуги ЖКХ еще не прошел первое чтение, дата его рассмотрения пока не намечена. Регулятор и банковское сообщество предлагают решить проблему с помощью системы быстрых платежей (переводы по номеру телефона), которая позволит удешевить операции без изменений в законодательство, сказал Анатолий Аксаков.

Галина Хованская сообщила «Известиям», что профильный комитет Госдумы уже дал положительное заключение на законопроект. Поэтому, вероятнее всего, он будет принят в самое ближайшее время. По прогнозу парламентария — в середине апреля.

— Сейчас законопроекты будут очень быстро проходить: сокращается время на принятие законов в условиях пандемии. Во-первых, тех, которые связаны непосредственно с ситуацией, во-вторых, тех, что уже прошли обсуждения в комитетах и были одобрены, — объяснила Галина Хованская.

Ранее банки и платежные агенты предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за коммунальные услуги из-за планов отменить комиссии. По мнению Светланы Разворотневой, если законопроект действительно будет принят, кредитные организации всё равно не смогут отказаться от приема таких платежей, поскольку им выгодно использовать крупные суммы, пока они находятся на их счетах.

Критический взгляд

Инициатива об отмене комиссий — популистская, она выдвинута в расчете получить одобрение населения, считает замглавы ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев.

— Банки всё равно будут собирать комиссию с ресурсоснабжающих организаций (РСО) и УК, которые переложат эти расходы на граждан в виде увеличения тарифов, — уверен эксперт.

Отмена комиссий несет риски для всех участников рынка, поскольку будет разрушена бизнес-модель взаимодействия поставщиков услуг, сборщиков платежей (ими выступают банки, платежные агенты и «Почта России») и граждан, сказано в письме Ассоциации банков «Россия» (АБР) премьер-министру Михаилу Мишустину от 24 марта 2020-го (документ есть у «Известий»). В нем отмечается, что убытки сборщиков платежей составят 30–40 млрд рублей в год, что приведет к потере стимулов развивать дистанционную оплату услуг ЖКХ и смежных сервисов, таких как передача данных счетчиков.

Кроме того, новые ограничения могут привести к сокращению точек приема платежей, уменьшению собираемости на 2,5% (что составляет около 60 млрд рублей), снижению безналичного оборота в этой сфере и прозрачности денежных потоков, сказано в письме. В итоге тарифы за ЖКУ могут вырасти из-за увеличения расходов на создание и развитие собственных каналов сбора платежей со стороны поставщиков услуг, опасаются в АБР.

По мнению Дмитрия Гордеева, после принятия поправок комиссию начнут включать в регулируемые тарифы на воду, газ, электроэнергию. Государству, устанавливающему запрет на взимание комиссий, стоило бы установить прямое субсидирование затрат на оплату банковских услуг за счет федерального бюджета.

«Известия» опросили топ-30 банков, взимают ли они комиссию при оплате услуг ЖКХ. В МКБ сообщили, что эта услуга бесплатная. В банках «Открытие», «Хоум Кредит» и «Дом.РФ» заявили, что комиссия не удерживается при оплате ЖКУ в дистанционных каналах (через банковское приложение или на сайте). Для клиентов Ак Барс Банка в Татарстане комиссия отсутствует, а в других регионах тариф зависит от поставщика услуги, сообщили в кредитной организации. В Промсвязьбанке заявили, что большинство пользователей не платят комиссию, в том числе зарплатные клиенты, пенсионеры, льготники и другие категории.

В Сбербанке сообщили, что около 65–70% платежей за ЖКХ уже сейчас принимаются без комиссии, при этом в самых популярных каналах оплаты («Сбербанк Онлайн» и «Автоплатеж ЖКХ») ее размер не превышает 1% от суммы в квитанции.

В ЦБ, а также в Минстрое на момент публикации не ответили на запросы «Известий».